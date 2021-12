Horner prijst Verstappen: “Een van zijn beste rondjes dit jaar”

Max Verstappen was zaterdag niet bepaald de favoriet voor pole-position in de GP van Abu Dhabi, maar wist wel een slag te slaan in Q3. Hij klokte in zijn eerste run de snelste tijd en tegenstrever Lewis Hamilton kwam er in de slotfase niet meer aan te pas. Verstappen pakte zodoende voor de dertiende keer in zijn loopbaan pole-position en tot nu toe zeker de belangrijkste van zijn loopbaan. Teambaas Horner gaf na afloop tekst en uitleg over de werkwijze van Red Bull in de kwalificatie, waarin Sergio Perez zijn eerste run opofferde om zijn teamgenoot van een slipstream te voorzien.

Gevraagd hoe hij het rondje van Verstappen beoordeelde, reageerde de Red Bull-teambaas: “Dit was een van de beste rondjes van Max dit jaar”, verklaarde hij in gesprek met Sky Sports F1. “Met de slipstream en zelfs in de volgende ronde toen we hem op de hoogte brachten dat het niet nodig was om te pushen, haalde hij die tijd. De slipstream was wellicht een tiende of twee waard, geen halve seconde. Ik denk dat zijn snelheid in de laatste sector echt ongekend was, zeker als je ziet hoeveel downforce hij had. Dat is krankzinnig.”

Horner onthulde dat het opzetten van een slipstream voor Verstappen afgesproken werk was, maar de teambaas had op basis van de vroege fase van de kwalificatie niet verwacht dat er ook maar iets te beginnen was tegen Mercedes. “We hebben vanochtend de slipstream besproken”, vertelde Horner voordat hij de kwalificatie samenvatte. “We hebben minder downforce en dat was de enige mogelijkheid om Mercedes te matchen op snelheid, je weet hoe snel deze jongens op de rechte stukken zijn. Ik moet toegeven dat ik de tijden van Lewis in Q1 zag en dacht, dit kunnen wij helemaal niet. In Q2 kwam het meer naar ons toe, ondanks dat we de mediums verloren door een geblokkeerd wiel. Dat was niet ideaal en dwong ons om voor soft te gaan. In Q3 waren beide runs sensationeel. Natuurlijk werkte de slipstream van Checo uitstekend voor zijn teamgenoot, op beide rechte stukken was dat perfect. Het teamwerk was uitstekend vandaag.”

Starten op softs? Geen probleem

Verstappen blokkeerde zijn linker voorwiel toen hij in Q2 voor nog een tweede ronde wilde gaan. Hij moest de mediums daardoor inruilen voor een extra run op de softs. Een strategie die afwijkt van Hamilton en Mercedes, die wel voor mediums kozen in het tweede bedrijf van de kwalificatie. “Het was min of meer 50/50”, zei Horner over de keuze tussen mediums en softs. “We hebben het in de ochtend besproken en we waren er niet helemaal over uit, het is niet zo dat we echt balen van de softs. De medium is iets robuuster, maar de degradatie van de banden gaat in de race interessant zijn. Dat gaat een rol spelen. Wat betreft de degradatie van de band is ook de positie op de baan belangrijk, dus dat is goed.”