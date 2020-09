Horner prijst 'ongelooflijke ronde' van Verstappen

Red Bull was goed wakker toen Sebastian Vettel de muur inging in Q2. Verstappen en teamgenoot Alexander Albon waren na de rode vlag de eerste wagens die weer de baan opgingen voor de laatste kwalificatiepoging en hadden daardoor vrije baan.

Verstappen maakte die ronde niet af omdat hij op zachte banden stond en zijn eerste tijd op de mediums had neergezet, de betere keuze voor de start van de race. Toen bleek dat zijn mediumtijd zou volstaat, maakte Red Bull een late call om de ronde af te breken. Terwijl Hamilton in een verstoorde kwalificatie zich wel op de zachte band kwalificeerde in Q2 en dus op die band moet starten, vertrekt de Nederlander zondag op de mediums, wat op strategisch vlak een voordeel is.

“Het was cruciaal dat beide rijders een vrije ronde kregen”, stelde teambaas Horner. “Dat was voor ons dus het belangrijkste en daarom hebben we hen vroeg op pad gestuurd zodat ze zich konden voorbereiden. We hebben dan de ronde van Max afgebroken, wat hem in staat stelt om op de mediums te starten. Het was een late oproep, maar het was de juiste oproep en dat geeft hem een goede band voor de start van de Grand Prix."

In Q3 was Verstappen de laatste rijder op de baan en hij kon alsnog de tweede Mercedes van Valtteri Bottas van de tweede plek duwen. Daarbij maakte Verstappen handig gebruik van de slipstream van de Fin. “Hij was daar slim, hij wachtte tot Bottas hem passeerde en begon dan zijn ronde met een flinke slipstream van Valtteri. Dat leverde hem een tiende op richting de eerste bocht. Het was een ongelooflijke ronde, echt een van de beste ronden die hij dit seizoen heeft gereden."

Voor het eerst sinds de Grand Prix van Stiermarken, de tweede race van het seizoen in juli, staat Verstappen op de eerste startrij. In de lange aanloop naar de eerste bocht heeft de Limburger overigens een aardige kans om de leiding af te snoepen van Hamilton. “Als Lewis een goede start maakt en wij een goede slipstream krijgen, dan zouden we dat zeker niet erg vinden”, aldus Horner. “We zagen in de Formule 2 wel dat de polesitter de leiding kon behouden in de eerste bocht na een goede start. We starten wel op een andere band dan Lewis, dus we zullen zien hoe de strategie zich zondag ontvouwt."