Horner over protesten Mercedes: “Het was een beetje wanhopig”

Max Verstappen schreef zondagmiddag de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam na een krankzinnige slotfase. Die werd veroorzaakt door een crash van Nicholas Latifi. De Red Bull-rijder slaagde er vervolgens in de laatste ronde in om Lewis Hamilton van de troon te stoten en pakte zijn eerste wereldtitel. Mercedes ging kort na de race op twee punten in protest tegen de uitslag. Het eerste ging om een vermeende inhaalactie van Verstappen achter de safety car, de tweede concentreerde zich op de werkwijze van de FIA rond het doorsturen van achterblijvers. Beide protesten werden na urenlang beraad afgewezen.

“Ik ben heel teleurgesteld dat we dit hebben moeten doormaken, maar het is voor ons een fantastisch jaar geweest en we zijn ongelofelijk trots op Max en het hele team”, verklaarde Horner voor de camera’s van Sky Sports F1. “Hij is de wereldkampioen en dat heeft hij verdiend. Niemand neemt hem dat meer af.” In gesprek met de schrijvende pers vervolgde Horner over de protesten van Mercedes: “Het voelt allemaal een beetje wanhopig aan. Wij wilden niet dat het bij de stewards zou eindigen, ze [Max en Lewis] hebben dit jaar een geweldige strijd gehad en Lewis is een fenomenale coureur. Dit seizoen heeft zo zijn momenten gehad, het is intens geweest. Het was zwaar, maar we zijn ontzettend blij met de uitkomst en heel trots op Max. Hij is dit seizoen echt waanzinnig sterk geweest.”

Red Bull had geen intentie om te protesteren

Mercedes had een erkende advocaat meegenomen naar de Grand Prix van Abu Dhabi, iets waar door Red Bull gepikeerd op gereageerd werd. Het zal voor altijd onduidelijk blijven hoe Red Bull in een omgekeerde situatie gereageerd zou hebben, maar Horner was duidelijk: “Wij hebben nooit de intentie gehad om het bij de stewards op te lossen. Natuurlijk was er voor de race veel discussie. Het werd na de wedstrijd natuurlijk heel anders, maar wij gaan niet naar een race met advocaten en dergelijke. Het is jammer dat we dit moesten doormaken, maar de stewards hebben de juiste beslissing genomen. We hebben vaak gesproken over het let them race-principe, [wijlen Mercedes-adviseur] Niki Lauda was daar een groot voorstander van. En we hebben het ook altijd gehad over het eindigen van een race achter de safety car. De wedstrijdleider heeft vandaag in moeilijke omstandigheden de juiste beslissing genomen en wij hadden het aan onze kant met de strategie ook goed.”

Hoewel Mercedes de intentie heeft om er alsnog een beroepszaak van te maken, is Horner vrij zeker van zijn zaak na de uitspraak van de stewards. “Ten eerste voel ik opluchting dat we het juiste resultaat gekregen hebben”, vervolgde Horner. “Ik denk dat je dit kampioenschap in perspectief moet plaatsen over 22 races. Max is echt ongelofelijk sterk geweest dit seizoen. Hij heeft pech gehad, maar is altijd geconcentreerd blijven werken. Hij reed met zijn hart, met passie, met talent en was ongelofelijk gemotiveerd. Hij is echt de verdiende wereldkampioen. Het feit dat hij Lewis heeft kunnen verslaan, die formidabel is, maakt het nog waardevoller.”

Horner sprak tot slot zijn waardering uit voor Hamilton: “Lewis heeft dit seizoen weer uitstekend gepresteerd, echt waanzinnig. Maar ik ben heel blij met het resultaat, het gaat nog een lange avond worden.”