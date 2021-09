Horner over aanrijding Verstappen-Hamilton: "Het was een 50/50 incident"

Het incident deed zich voor in de 26ste ronde van de race. Lewis Hamilton was net naar binnen geweest voor nieuwe banden en kwam bij zijn terugkeer op de baan de veel snellere Max Verstappen tegen. De kemphanen doken zij aan zij de eerste chicane in waarna de wielen in elkaar grepen en de auto van Verstappen op de wagen van Hamilton werd gelanceerd. Het drama eindigde voor beiden in tranen.

Waar Verstappen direct over de radio liet weten dat Hamilton hem te weinig ruimte had gegeven, was zijn teambaas Christian Horner genuanceerder. “Max had het momentum. Ik denk dat hij het daar verdiende om wat meer ruimte te krijgen aan de linkerkant. Maar ik denk dat je het van beide kanten moet bekijken. Ik denk dat als je de gulden middenweg kiest, je moet concluderen dat het een race-incident was. Je kunt aanvoeren dat Max iets meer naar links had moeten uitwijken, maar je kunt ook aanvoeren dat Lewis hem wat meer ruimte had moeten geven. Dus ik denk echt dat het heel moeilijk is om de schuld bij de een of de ander te leggen.”

Horner wilde het incident van zondag niet vergelijken met de aanrijding tussen Verstappen en Hamilton tijdens de Britse Grand Prix eerder dit jaar. “Ik denk dat het een heel ander incident is dan in Silverstone, en ik denk dat hij [Verstappen] echt verdiende om wat meer ruimte te hebben in bocht 2”, aldus Horner die vervolgens inging op de woorden van Toto Wolff. Die vond de actie van Verstappen een opzettelijke en tactische overtreding. “Ik ben teleurgesteld dat Toto zegt dat het een professionele overtreding zou zijn. Ik denk echt dat het een race-incident is. En gelukkig, is er niemand gewond geraakt vandaag.”

Verstappen en Hamilton moesten na afloop van de race bij de wedstrijdleiding komen, maar Horner verwacht niet dat er straffen uitgedeeld gaan worden. “Ik zie niet in hoe je bij zo'n incident de schuld meer bij de één dan bij de ander zou kunnen leggen. Zoals ik al zei, natuurlijk ga ik voor Max pleiten dat hij meer ruimte verdiende voor bocht twee, maar ik kan begrijpen dat Lewis waarschijnlijk de andere kant op pleit. Dus ik denk dat als je er objectief naar kijkt, het een 50/50 incident is.”