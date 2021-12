Horner: “Verliezen van energiedrankenfabrikant voor Mercedes niet fijn”

De intense titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1 krijgt zondag zijn ontknoping in Abu Dhabi. Red Bull-coureur Verstappen en Mercedes-rijder Hamilton, die met respectievelijk P1 en P2 de eerste startrij delen, beginnen met evenveel punten aan de beslissende race op het Yas Marina Circuit. In de afgelopen maanden ging het er niet alleen op de baan hard aan toe tussen Verstappen en Hamilton, maar vooral ook daarbuiten tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-chef Toto Wolff.

Horner is van mening dat de houding van Mercedes jegens zijn team mede te maken heeft met dat Red Bull slechts een energiedrankenfabrikant is. Lewis Hamilton zette Red Bull in 2011 - destijds was hij nog actief voor McLaren-Mercedes - al op deze manier weg. Tien jaar later is Horner die uitspraak nog niet vergeten. “Mercedes is wereldwijd één van de grootste bedrijven op het gebied van automotive. Wij verbleken in vergelijking met de macht die ze uitoefenen met media over de hele wereld. Zoals Lewis Hamilton ons inderdaad heeft genoemd, zijn wij slechts een energiedrankenfirma in de racerij”, aldus Horner.

“Mercedes is in de afgelopen zeven, acht jaar een machine geworden, waarbij ze natuurlijk de kracht van het moederbedrijf achter zich hebben”, vervolgt Horner. “Ik kan me niet voorstellen dat het als grote fabrikant heel prettig is om verslagen te worden door een producent van energiedranken. Dat weten we, dat is ons wel duidelijk gemaakt. Maar wij zijn een team van racers en hebben een fenomenale coureur, die dit jaar echt geweldig heeft gereden. Op en naast de baan is het intens geweest. Dat Max ‘gek’ is genoemd, geeft het narratief heel duidelijk weer.”

Spookrijder

Wolff herkent zich niet in de woorden van Horner. Op de stelling dat Red Bull ‘slechts een energiedrankenfabrikant in de autosport is’, reageert hij: “Ik heb dat niet gezegd en zal dat ook nooit doen, want ik heb alle respect voor Red Bull als energiedrankenbedrijf én als raceteam. Daarom heb ik Horner ook benaderd, want ik vind dat we de race zonder rivaliteit moeten ingaan. In de kwalificatie waren zij de snellere, die tik nemen we. Het staat nu 1-0 voor Red Bull, maar we zullen zien wat er in de race gebeurt.”

Ook met de woorden van Horner dat het ‘Mad Max’-narratief volledig afkomstig is van Mercedes is Wolff het niet eens. “Ik weet niet waarom hij dat zegt”, reageert de Oostenrijker. “In Oostenrijk is er een mop over spookrijders. Op de radio waarschuwen ze: ‘let op, er is een spookrijder op snelweg twee’. Waarop de spookrijder zegt: ‘Eén? Het zijn er honderden!’ Volgens mij is het de mediamachine en heeft iedereen die iets over het racen heeft gezegd vrijwel dezelfde mening.”

