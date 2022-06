Horner: "Met Perez en Verstappen hebben we rijdersduo voor de hoofdprijzen"

Christian Horner heeft begin dit jaar zijn eigen contract al verlengd en weet inmiddels ook waar hij op rijdersvlak aan toe is voor de komende jaren. De Britse teambaas wist dat voor de Grand Prix van Monaco al, al moest de deal toen nog onder de pet blijven. Dinsdagmiddag achtte Red Bull de tijd rijp om het nieuws alsnog wereldkundig te maken, waarmee duidelijk is dat Sergio Perez en Max Verstappen de komende tweeënhalf jaar een duo blijven vormen bij het team uit Milton Keynes.

"Sinds Checo bij Red Bull is gekomen, heeft hij het uitstekend gedaan. Hij heeft zich meerdere keren een geweldige teamspeler getoond, maar nu hij zich comfortabeler voelt in de auto wordt hij zelf ook een factor om vooraan op de grid rekening mee te houden", laat Horner in een eerste reactie weten. Met de woorden 'perfecte teamspeler' refereert de Brit onder meer aan Barcelona, Turkije vorig jaar en het beste voorbeeld van allemaal: de beslissende Grand Prix van Abu Dhabi, eind 2021.

"Dit jaar heeft Checo een nieuwe stap gezet en is het gat met wereldkampioen Max Verstappen beduidend kleiner geworden. Het was onder meer te zien aan zijn geweldige pole-ronde in Jeddah en natuurlijk aan de prachtige zege in Monaco", zo vervolgt Horner. "Voor ons was het vasthouden aan zijn snelheid, race craft en ervaring van Checo dan ook een no-brainer. In dat opzicht zijn we blij dat hij tot en met 2024 voor ons blijft racen. In combinatie met Max denken we een rijdersduo te hebben dat voor de hoofdprijzen kan vechten in de Formule 1." Daarbij heeft Horner afgelopen zondag al laten weten dat hij - doordat er momenteel twee coureurs hoog in de WK-stand staan - geen enkele voorkeur heeft wie van de twee er met een eventuele wereldtitel aan de haal kan gaan.