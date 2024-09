Max Verstappen deelde na zijn zesde plaats in Monza mee dat beide kampioenschappen op dit moment niet realistisch zijn. De situatie bij de constructeurs was al langer wankel door de opmars van McLaren, maar de Limburger denkt nu dat dus ook de rijderstitel aan zijn neus voorbij kan gaan. “Zoals het nu gaat, zijn we overal slecht”, zei de Nederlander, die na zijn zevende tijd in de kwalificatie al beaamde dat het ‘alarmfase 1’ is bij Red Bull Racing, tegen onder andere Motorsport.com. “We hebben veel veranderingen nodig. De auto is gewoon niet te besturen, we hebben enorme balansproblemen. Dat geldt niet alleen over één ronde, maar ook over een hele stint.”

Geconfronteerd met de uitspraken van zijn coureur, laat Christian Horner na de race in de Red Bull-hospitality bij de geschreven media weten: “Met de snelheid die we vandaag hebben laten zien, zullen beide kampioenschappen absoluut onder druk komen te staan. We zullen de situatie dus heel snel moeten zien te veranderen.” Hij voegt daaraantoe dat de karakteristieken van de Autodromo Nazionale Monza de tekortkomingen van de auto nog eens hebben benadrukt. “We hebben heel duidelijk een probleem, dat dit weekend nog eens geaccentueerd werd. We weten dat we dat moeten zien op te lossen, omdat we anders onder enorme druk komen te staan.”

“We hadden vandaag de op drie na snelste auto. Dat is de realiteit”, vervolgt Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “Als we beide wereldtitels willen winnen, zullen we de auto sneller moeten maken.” De Brit wijst vooral naar de balans van de auto, waar het team al enkele wedstrijden mee worstelt. “Je kan zien dat de auto gewoon niet goed in balans is. En zodra je daarmee te maken krijgt, gebruik je meer van de banden, moet je ergens compenseren en creëer je met het oplossen van het ene probleem weer een andere, waardoor je in een vicieuze cirkel belandt.”

De druk bij Red Bull staat er volop, zegt Horner. “Niemand legt meer druk op ons dan wijzelf. Want zesde worden doet pijn. De realiteit is dat Ferrari ons vandaag een beetje heeft geholpen, net als dat beide McLaren-coureurs met elkaar aan het vechten waren. Anders was er een nog grotere hap uit onze voorsprong in het rijderskampioenschap gegaan.”

Video: Samenvatting van de GP van Italië