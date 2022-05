Horner blij met "harde, maar eerlijke strijd" met Ferrari

Het gevecht tussen Mercedes en Red Bull voor de wereldtitel in de Formule 1 was vorig jaar intens. De spanningen liepen regelmatig hoog op. Zeker bij Christian Horner en Toto Wolff. Hoewel Red Bull en Ferrari dit jaar op de baan behoorlijk dicht bij elkaar zitten, lijkt er vooralsnog geen sprake te zijn van een soortgelijke vijandigheid tussen de renstallen en hun teambazen, Horner en Mattia Binotto van Ferrari. Horner vindt dit wel zo prettig. "Mattia is een aardige vent, dus het is nu heel anders", aldus de teambaas van Max Verstappen tijdens het Grand Prix-weekend in Miami.

Maar Horner is op zijn hoede. Volgens hem mogen Mercedes en daarmee Wolff nog niet afgeschreven worden. "Er is nog genoeg tijd voor hen om terug te komen in de show. Maar eigenlijk zijn alle andere negen teams zijn onze rivalen. Vorig jaar was er veel spanning; op en naast de baan speelde zich veel af. Dit jaar lijkt het vooral te gaan op wat er op het circuit gebeurt. Ik denk dat de sportieve strijd tussen Charles [Leclerc] en Max geweldig is."

Mogelijk is het stilte voor de storm, beseft Horner. Voor nu telt de Brit zijn zegeningen. "De eerste races waren episch. Als dit het hele seizoen zo blijft, dan is het onvermijdelijk dat we ergens het kookpunt gaan naderen. In de tweede helft kan het allemaal nog competitiever worden en worden de belangen groter en groter. Maar wat we tot nu toe hebben gezien, is zeer respectvol racen. Hard, maar eerlijk. Maar ik denk dus dat ook Mercedes zich er snel mee gaat bemoeien."

Band tussen Verstappen en Leclerc

De goede onderlinge verstandhouding tussen Verstappen en Charles Leclerc is een factor bij het gevecht. Die lijkt stukken beter te zijn dan de relatie die de Nederlander vorig jaar had met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Na hun controversiële botsingen in de Grand Prix van Groot-Brittannië en Italië in 2021 was het goed mis. Leclerc en Verstappen kennen elkaar lang en waren in de karting al rivalen. Het respect dat de twee voor elkaar hebben wordt geroemd door Horner. "Ze genieten ervan om tegen elkaar te racen, dat kun je zien", liet de Red Bull-teambaas in Miami optekenen. Hij ziet dit graag ook zo blijven. "Ik hoopte dat we niet weer zo'n competitief jaar zouden krijgen als 2021, maar het lijkt erop dat deze strijd opnieuw tot het einde kan gaan duren."