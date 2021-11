Horner beschuldigt sociale media van uitvergroten Tsunoda-kritiek

Yuki Tsunoda ging in Q3 van de baan om vrij baan te maken voor Red Bull-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen. Op zich geen gekke gedachte, maar Perez schrok ervan en ging zelf buiten de baan. Verstappen was ook ontevreden over het gedrag van de Japanse nieuweling, zij kregen bijval van Horner die zei dat zijn coureurs ‘getsunoda’d’ waren. Dat waren nogal harde woorden voor een coureur uit de eigen gelederen en Horner kreeg daarom ook veel kritiek. Horner denkt echter dat men te veel maakte van zijn uitspraken en stelt dat hij in het volste recht staat om een mening te vormen over andere coureurs.

“Als je kijkt naar de context waarin het geplaatst is, met dit soort dingen, helaas is er dan een gewoonte op sociale media om dit soort dingen op te blazen en ze uit te vergroten”, aldus Horner. “Het zou een vrij saaie wereld zijn als je geen commentaar mag hebben op de prestaties van een coureur.” Hoewel Horner na de kwalificatie direct fel van leer trok, had hij zijn mening toch enigszins herzien na verdere analyse van het gebeuren.

Hoewel hij nog altijd van mening is dat Tsunoda het ophouden van Perez en Verstappen had kunnen voorkomen, denkt hij vooral dat betere informatie van de AlphaTauri-pitmuur belangrijk was geweest. “Nu we er toch weer over praten, ik denk dat Yuki in alle eerlijkheid wat meer informatie had kunnen krijgen van de pitmuur, daarmee was hij meer geholpen”, vervolgde Horner. “De uitkomst was onfortuinlijk, zeker omdat zijn enige taak was om zijn teamgenoot een slipstream te geven. Het is wat het is, uiteindelijk heeft het ons geholpen omdat starten van de tweede rij best goed werkte.”

Binnen de Red Bull-gelederen was er ook onvrede over de kritiek van Horner. AlphaTauri-baas Franz Tost vond dat de focus van de hoofdmacht had moeten liggen op het feit dat Perez van de baan ging na Tsunoda.