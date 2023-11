Horecamedewerkers Las Vegas dreigen met staking week voor F1 Grand Prix

Over iets meer dan een week keert de Formule 1 terug naar Las Vegas. De hype rond deze Grand Prix is groot, maar kan verstoord worden door een staking. Volgens de Culinary and Bartenders Union willen ruim 35.000 mensen komende vrijdag staken. Dat meldt NPR. Dit gebeurt alleen wanneer de vakbond geen nieuwe deal weet te sluiten met MGM Resorts, Caesars Entertainment en Wynn Resorts. Hoewel het het evenement van F1 zelf niet snel zou raken, kan het meer dan vervelend uitpakken voor de bezoekers van de race.

De vakbondsgroep zegt al zeven maanden met de horecagiganten om tafel te zitten, maar een nieuwe deal is er tot op heden nog niet. Sterker nog, sinds 15 september werken werknemers onder een verlopen contract. De vakbond zet nog geen krabbel, omdat het bod van de bedrijven niet voldoende zou zijn. "Het huidige voorstel is historisch, maar is niet genoeg. De werknemers verdienen een recordcontract, helemaal omdat deze grote ondernemingen gigantische recordwinsten boeken", aldus Ted Pappageorge, secretaris-penningmeester van de vakbond.

Wynn Resorts, dat een hotel heeft aan de Strip, reageert op de dreiging van een staking, maar wil weinig kwijt. "Onze opmerkingen over de onderhandelingen bewaren we voor de onderhandelingstafel", meldt communicatiehoofd Michael Weaver. MGM Resorts en Caesars Entertainment hebben (nog) niet gereageerd. Mocht de staking doorgaan, dan komt deze bijzonder slecht uit. Zoals geschreven start over iets meer dan een week het F1 Grand Prix-weekend aldaar. Dit betekent dat Las Vegas zich mag opmaken voor veel toeristen. De vakbond roept bezoekers op geen hotels en casino's van de ondernemingen te bezoeken.

F1 zelf heeft ook (nog) niet gereageerd. Het is niet de eerste keer dat de koningsklasse op dergelijk verzet stuit. Veel bewoners klagen al enige tijd over hinder door werkzaamheden. Daarnaast plaatste F1 visuele barrières bij voetgangerspaden om het zicht op het circuit te blokkeren, maar sommige geïrriteerde bewoners haalden deze weg. Anderen klaagden over het feit dat bomen bij het Bellagio werden omgehakt en dat er door de werkzaamheden veel verkeersopstoppingen zijn gekomen.