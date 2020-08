Hoorzitting Racing Point vindt vandaag plaats op Silverstone

Renault diende na afloop van de voorbije drie Grands Prix een officieel protest in tegen rivaal Racing Point. De Franse fabrikant is van mening dat de RP20 illegaal is. Het team uit Silverstone komt dit seizoen in actie met een bolide die opvallend veel weg heeft van de Mercedes uit 2019. Racing Point geeft openlijk toe dat de bolide ontworpen is op basis van de titelwinnende wagen van afgelopen jaar, maar stelt dat het zich daarbij heeft gehouden aan de reglementen. Renault betwijfelt dat en heeft een protest ingediend tegen de brake ducts, die volgens hen een directe kopie zijn van de brake ducts van Mercedes van afgelopen jaar. Dat onderdeel is echter een ‘listed part’, wat inhoudt dat alle teams de brake ducts zelf moeten ontwerpen.

De FIA heeft vertegenwoordigers van Racing Point, Renault en Mercedes opgeroepen voor een hoorzitting. De zitting vindt vandaag plaats op Silverstone en start om 11.30 uur lokale tijd. Racing Point technisch directeur Andrew Green zei vorige week nog zich geen zorgen te maken over een zitting en benadrukte een sterke zaak te hebben.

Mocht Renault in het gelijk gesteld worden, dan verliest Racing Point de punten van de voorbije drie races. Dat zijn er liefst 34, waardoor het team 14 punten over houdt en van de vijfde naar de zevende plaats zakt in het F1-constructeurskampioenschap.

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith