Hoop Andretti op F1-debuut nog niet weg: "Mikken nog op 2024"

De interesse van Andretti Autosport in deelname aan de Formule 1 is niet nieuw. In 2021 deed de renstal van voormalig Formule 1-coureur Michael Andretti al een poging om Sauber, het team achter Alfa Romeo, over te nemen. Dat plan viel echter op het laatste moment in duigen nadat de huidige eigenaar zeggenschap wilde behouden. Daarna begon Andretti serieus te kijken naar de mogelijkheid om een eigen Formule 1-team op poten te zetten. Toen bekend werd dat de formatie vanaf 2024 op de grid wilde staan, leverde dat gemengde reacties op onder de huidige teams. Vanuit de Formule 1 zelf werd vervolgens gemeld dat er momenteel geen behoefte is aan een elfde team, ondanks interesse van meer partijen dan alleen Andretti.

Bij Andretti had men gerekend op een iets warmere ontvangst van het plan om in 2024 op de grid te staan met een eigen team, zegt Mario Andretti. De F1-wereldkampioen van 1978 had positievere geluiden verwacht nadat bekend werd dat Andretti op deze wijze in de sport wil investeren. "Het is ietwat verrassend en soms ook teleurstellend", vertelde hij in het programma Any Driven Monday. "De teams hebben echter hun eigen doelstellingen, maar je moet ook naar het grotere plaatje kijken. Dit is een enorme investering in de sport en bovendien voor de lange termijn, dus ik snap niet waarom het niet beter is ontvangen dan tot dusver het geval is geweest."

Ondanks de lauwe reacties op het plan om als elfde team tot F1 toe te treden, wordt er bij Andretti Autosport hard gewerkt om er klaar voor te zijn als er groen licht wordt gegeven. Zo staat de doelstelling nog altijd om in 2024 op de grid te staan, aldus Andretti. "Daar wordt iedere dag aan gewerkt en de doelstelling is duidelijk, sterk en echt. We proberen te voldoen aan alle vereisten. Het is ons verteld dat er een duidelijk protocol is en daar gaan we nu doorheen, maar de doelstelling is nog altijd sterk. Momenteel kan ik zeggen dat we in 2024 op de grid willen staan. Achter de schermen wordt veel werk verzet en we bereiden ons voor alsof we al groen licht hebben gekregen. Jullie zullen versteld staan hoeveel er al gebeurt en ik hoop dat het gezonde verstand de boventoon gaat voeren."