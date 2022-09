Na zes jaar lang uit te zijn gekomen in de GP2/Formule 2 – in 2014 en 2015 als invaller en daarna fulltime – mocht Nicholas Latifi in 2020 plaatsnemen in een Formule 1-wagen van Williams. De Canadees zou uiteindelijk drie jaar uitkomen voor de historische renstal. Eerder deze week werd bekend dat beide partijen na dit seizoen uit elkaar zullen gaan. In dit artikel kijken we terug op de hoogte- en dieptepunten van de Formule 1-carrière van Nicholas Latifi bij Williams.

2020 – teamgenoot van George Russell

In maart 2020 zou Latifi zijn debuut gaan maken in de Formule 1. De start van het seizoen werd echter maanden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Latifi wist dat hij een uitdaging tegemoet zou gaan, want zijn teamgenoot luisterde naar de naam George Russell. De jonge Brit had het seizoen ervoor Robert Kubica met 18-0 verslagen in het onderlinge kwalificatieduel. Toch was het Kubica die als enige Williams-coureur een puntje kon pakken in de regen op Hockenheim.

In de eerste weekenden was Latifi regelmatig te vinden met de neus de verkeerde kant op. Hij had het duidelijk lastig om te wennen aan de Formule 1, al had hij in 2020 ook geen sterke wagen. Bij de openingswedstrijd in Oostenrijk eindigde hij als elfde. Daarmee was hij de enige coureur die, in de chaotisch verlopen race, aan de finish kwam met nul punten. In de rest van het seizoen kwam hij niet meer in de buurt van een top-tien finish. Driemaal viel de Canadees uit. Op Mugello raakte hij betrokken bij de enorme kettingbotsing bij de safety car-herstart vroeg in de race, op Istanbul Park moest hij opgeven door schade na een aanrijding en bij de Grand Prix van Sakhir, de race die op de snelle buitenbaan in Bahrein werd verreden, had hij pech met een olielek.

Heeft hij het dan qua kwalificatieduel in ieder geval beter gedaan dan voorganger Kubica? Helaas niet. Ook Latifi werd gewhitewasht met 16-0 door George Russell.

Nicholas Latifi, Williams FW43 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 – teamgenoot van George Russell

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Latifi. De Williams van 2021 was beter vooruit te branden en op een goede dag waren er, met name later in het seizoen, zeker punten mogelijk. In de tweede race van het seizoen maakte Latifi een crash mee op Imola nadat hij in aanraking kwam met Nikita Mazepin.

Na een grotendeels kleurloze eerste seizoenshelft werd de Canadees de held van de dag in Hongarije. De race was vanaf het begin af aan chaotisch. Valtteri Bottas verremde zich in de eerste bocht en kegelde meerdere wagens van de baan. Bottas, Sergio Perez, Charles Leclerc, Lance Stroll en Lando Norris waren meteen klaar. Lewis Hamilton koos er bij de herstart voor om niet te stoppen voor droogweerbanden en kwam achteraan te liggen. Bovendien reed Max Verstappen de hele race in het achterveld met een zwaar beschadigde wagen. De Williams-coureurs reden om de chaos heen en eindigden als achtste en negende, waarbij Latifi zijn teamgenoot klopte. Toen Sebastian Vettel ook nog gediskwalificeerd werd en zijn tweede plek verloor, kon het feest voor Latifi en Williams niet meer op.

In Spa-Francorchamps kwalificeerde Latifi zich als twaalfde. Na meerdere gridstraffen van andere coureurs en omdat Sergio Perez al voor de start crashte, mocht de Canadees als negende beginnen. Nadat er slechts twee ronden achter de safety car werden verreden vanwege extreme regenval, kwamen er opnieuw punten voor Latifi. Teamgenoot Russell nam wel revanche op het weekend ervoor, want na zijn superkwalificatie op zaterdag pakte hij met de tweede plek zijn eerste podium in de Formule 1.

Na twee puntenfinishes was het klaar met de goede vorm van Latifi. Op Zandvoort crashte hij zwaar in de kwalificatie. In Qatar moest hij opgeven door een lekke band en in Abu Dhabi veroorzaakte hij met een crash een safety car met nog vier ronden te gaan. Het gevolg is inmiddels bekend. Het leverde Max Verstappen zijn eerste wereldtitel op, en Latifi kreeg helaas te maken met vervelende berichten en zelfs doodsbedreigingen.

Het kwalificatieduel verloor Latifi met 20-2. George Russell zou na dit seizoen overstappen naar het fabrieksteam van Mercedes.

Nicholas Latifi, Williams FW43B Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

2022 – teamgenoot van Alexander Albon (en Nyck de Vries)

Dit jaar krijgt de lichte vooruitgang geboekt in de zomer van vorig jaar vooralsnog weinig vervolg. In de tweede Grand Prix van het seizoen, die plaatsvond in Jeddah, crashte Latifi twee keer in een weekend. Zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon kwam in die race ook niet aan de finish, maar pakte tot nu toe wel zijn buitenkansjes. In Melbourne werd hij met een gewaagde strategie tiende, terwijl Latifi een dag eerder met Lance Stroll crashte in de kwalificatie. Ook in Miami en Spa-Francorchamps pakte de Britse Thai punten. Latifi viel ondertussen nog uit in Oostenrijk en Frankrijk, al had hij er in beide gevallen niet echt schuld aan.

Er waren ook nog hoogtepuntjes in 2022. Zo behaalde hij in de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië voor de eerste keer het derde deel van de sessie. Ook eindigde hij in Hongarije bovenaan de tijdenlijst in de derde vrije training voor de race in Hongarije, al kwam dit vooral door wisselende weersomstandigheden.

De druppel kwam echter, in ieder geval voor veel fans, bij de Grand Prix van Italië. Albon moest de race door een acute blindedarmontsteking missen en Nyck de Vries werd opgeroepen als vervanger. De Vries was meteen sneller dan Latifi in de kwalificatie en op zondag pakte de man uit Sneek punten bij zijn debuutrace, terwijl Latifi het moest doen met de vijftiende plaats. Ondertussen staat de Canadees ook nog eens 13-2 achter in het kwalificatieduel met Albon.

Marshals verwijderen de beschadigde auto van Nicholas Latifi, Williams FW44, van het circuit Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Deze week kwam het verlossende persbericht waarin stond dat Williams niet verder wil met Nicholas Latifi. Zo komt er na drie seizoenen een einde aan de carrière van de Canadees bij Williams. En aangezien het niet echt lijkt alsof een ander team geïnteresseerd is in zijn diensten, lijkt de Formule 1-carrière van Latifi na dit seizoen afgelopen te zijn.