Hongarije mogelijk tweede F1-bestemming na wegvallen Silverstone

Aanvankelijk was het plan om na de 'double header' in Spielberg, waarvoor de Oostenrijkse overheid nog wel groen licht moet geven, naar Silverstone te gaan voor een tweetal races, op 26 juli en 5 augustus. De Formule 1 had hiervoor al een akkoord bereikt met het circuit in Northamptonshire, maar nieuwe quarantaineregels van de Britse overheid, die naar verluidt later vandaag bekend worden gemaakt, gooien roet in het eten. Deze houden in dat iedereen die het land binnenkomt eerst veertien dagen in zelfisolatie moet, wat voor de Formule 1 een onwerkbare situatie creëert. Er zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd en als iemand zich niet op het opgegeven adres bevindt, dan kan diegene een boete van wel 1.000 Britse pond ontvangen.

De hoop was dat de Britse regering een uitzondering wilde maken voor de Formule 1, omdat alle leden van de paddock immers negatieve coronatests kunnen overleggen. Staatsecretaris Oliver Dowden zag een uitzondering voor de sport zitten, maar de Britse overheid wil er puntje bij paaltje toch niet aan. Zij vreest namelijk dat als de Formule 1 wordt uitgezonderd van quarantaine, meer partijen hierom zullen vragen.

Motorsport.com begrijpt dat de Formule 1 nu voornemens is om direct na de twee races in Oostenrijk nog een of twee wedstrijden op het Europese vasteland te houden, alvorens het Britse deel van de paddock huiswaarts keert en in quarantaine gaat tot het tijd is voor de volgende reeks races. Hockenheim lijkt een sterke kandidaat om meteen na de races in Oostenrijk te komen, maar Hongarije is ook in beeld gekomen als tweede stop op de kalender. Op het circuit bij Boedapest zouden mogelijk twee races op rij kunnen worden verreden, zoals ook op de Red Bull Ring gebeurt en tevens de bedoeling was voor Silverstone. Een tweede serie races zou dan op de Hockenheimring kunnen worden afgetrapt.

Op een conceptkalender staat Spanje voor 23 augustus gepland, België voor 30 augustus en Italië voor 6 september. Alles is echter onder voorbehoud. “Het is allemaal nog erg onzeker”, laat een bron binnen een van de Formule 1-teams aan Motorsport.com weten. “Het enige wat wel heel duidelijk is, is dat alle teams willen beginnen met racen. En zij zijn bereid om daar alles voor te doen, waaronder het afwerken van een ‘quadruple header’ [vier races op rij] en meerdere maanden achtereen op pad zijn, als dat is wat nodig is." Om daaraan toe te voegen: "Zolang het maar veilig is om te doen.”

Met medewerking van Adam Cooper