Hongaarse hitte deert Mercedes niet: “Staan er niet slecht voor”

Twee weken na de zege en de derde plek tijdens de Britse Grand Prix is Mercedes ook goed begonnen aan het F1-weekend in Hongarije. In de eerste oefensessie op de Hungaroring sloten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton vlak achter snelste man Verstappen aan op de tweede en derde plek. ’s Middags reed Bottas zelfs de snelste tijd, op de voet gevolgd door Hamilton. Verstappen volgde daarin op drie tienden als nummer drie. Dat mag enigszins verrassend genoemd worden, want de temperaturen liepen fors op. De buitentemperatuur was ruim 30 graden Celsius, terwijl het asfalt in de tweede training zelfs ruim boven de 60 graden was.

Onder dergelijke hete omstandigheden presteerde Mercedes de afgelopen jaren vaak wat moeizamer, maar dit weekend lijkt het anders te zijn. Het gevoel is dan ook goed bij Bottas, die ziet dat Mercedes op dat vlak hard gewerkt heeft. “We hebben de laatste tijd verbeteringen gezien als het warm is. Het is niet echt verkeerd en daar is vandaag het bewijs van. Ik denk niet dat we er slecht voor staan”, zei de snelste man van de vrijdag. Hij houdt echter nog wel een slag om de arm. “Je weet dat de andere teams nooit alle kaarten laten zien op vrijdag.”

Ook bij teamgenoot Hamilton lijkt er sprake te zijn van een positief gevoel over de prestaties in de Hongaarse hitte. “Ik ben behoorlijk optimistisch met de extreme temperaturen, want ik denk dat we de auto qua balans absoluut kunnen verbeteren. En als we daarin slagen, dan plaatsen we onszelf in een betere positie voor de race.” Dat wil echter niet zeggen dat het ook makkelijk was tijdens de twee vrijdagse oefensessies. Zo hadden de banden het zwaar. “Het is veel fijner om in koele omstandigheden te rijden. Deze banden zijn hoe dan ook niet geweldig, dus deze temperatuur bevalt ze absoluut niet”, aldus Hamilton.

'Goede start', maar verbeteringen mogelijk

Desondanks is Hamilton tevreden over de start van het weekend op de Hungaroring, waar hij al acht keer als winnaar over de finish kwam. “Het voelt niet geweldig doordat er weinig grip is. Je glijdt veel en dat komt denk ik doordat de banden bij het uitrijden van de pits al oververhit raken. Dat geldt echter voor iedereen. Ik denk dat het geweldig is voor het team om Valtteri en mij vooraan te zien qua snelheid en we zullen ons alleen maar verder verbeteren. We hebben nog wat werk te doen vanavond om te zien hoe we de auto nog iets kunnen verfijnen, maar dit is een goede start.”

Bottas sluit zich aan bij Hamilton en concludeert ook dat het er heel behoorlijk uitziet voor Mercedes. “In vergelijking met de rest zag het er niet verkeerd uit en voelde het ook niet slecht. Ik denk dus dat het voor ons geen slechte start was”, aldus Bottas, die in eerste instantie nog wel wat verbeterpunten zag voor de afstelling van zijn auto. “Ik moet zeggen dat we in de eerste training behoorlijk wat werk te verzetten hadden met de balans. We reageerden echter snel en het begint behoorlijk wat beter te worden. Ik weet echter zeker dat er voor morgen nog meer aankomt, daar twijfel ik niet aan. Het is goed om te zien dat we erbij staan in de strijd om de pole-position. Dat is enorm motiverend.”