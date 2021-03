Hoofd motorontwikkeling Honda haalt uit naar McLaren en Ferrari

Het avontuur van Honda in het hybride V6-turbotijdperk komt aan het eind van 2021 ten einde. Het Japanse bedrijf maakte in 2015 na zes jaar afwezigheid zijn rentree in de Formule 1 als motorleverancier, waarvoor het een samenwerking aanging met McLaren. Die combinatie stond eind jaren tachtig garant voor geweldige successen, maar de hereniging van beide partijen leidde niet tot de gehoopte resultaten. De krachtbron van Honda kwam flink tekort ten opzichte van de concurrentie, wat bij McLaren (en met name Fernando Alonso) tot flinke frustraties leidde.

In de aanloop naar het laatste seizoen van Honda als motorleverancier blikte Asaki terug op de afgelopen zes jaar. Hij haalde op een door Honda belegde persconferentie uit naar McLaren. “Ik wilde met pensioen gaan, maar toen kregen we de volle laag van McLaren. Ik was bezorgd dat Honda zonder een overwinning uit de sport zou stappen als het op die manier door zou gaan”, erkent hij. “Toen dacht ik terug aan mijn lange carrière als Honda-engineer en dacht: ‘Hoe heb ik dat vroeger gedaan?’ Toen ik bij het team kwam, streden we met en wonnen we van Porsche, BMW, Ferrari en Renault. Deze gedachte gaf mij vertrouwen en hierdoor kon ik alle tegenslagen te boven komen.”

Aan de gespannen relatie met McLaren kwam eind 2017 een einde toen het team overstapte naar Renault-motoren. Intussen klopte het Red Bull-concern aan voor een samenwerking. Die ging in 2018 van start toen Toro Rosso met Japanse krachtbronnen ging rijden, een jaar later stapte ook Red Bull Racing over naar motoren van Honda. Beide teams wisten sindsdien races te winnen en dat zorgt voor een goed gevoel bij Honda, aldus Asaki. “We slaagden er eindelijk in om weer te winnen. Het was geweldig om AlphaTauri te zien winnen, want zij klopten bij ons op de deur voor een samenwerking toen wij er heel slecht uitzagen bij McLaren.”

Vertrouwen in eerlijkheid Ferrari weg

Niet alleen McLaren kreeg kritiek te verwerken van Asaki. Dat geldt ook voor Ferrari, een van de concurrenten op motorisch vlak. “Ik ga niet zeggen wie, maar was er niet een team dat vals speelde met de brandstoftoevoer?”, vertelde Asaki met cynische ondertoon. Hij verwijst daarmee naar de vermoedens dat Ferrari in 2019 sjoemelde met de brandstoftoevoer naar de krachtbron, waardoor de motor meer vermogen leverde. Na een geheime schikking stelde de Italiaanse fabrikant met een legale krachtbron behoorlijk teleur in 2020, maar nog altijd overheerst bij Asaki het gevoel dat Ferrari niet helemaal te vertrouwen is.

VIDEO: De rijke geschiedenis van Honda in de Formule 1