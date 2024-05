De overstap van Honda van Red Bull Racing en RB F1 Team naar Aston Martin Racing heeft flink wat gevolgen voor de motorenleverancier. Niet alleen neemt het afscheid van twee Formule 1-teams om zich te focussen op een nieuw project, ook lijkt het erop dat het merk voor het eerst sinds de entree van Yuki Tsunoda in F1 de Japanner niet meer gaat voorzien van motoren. HRC president Koji Watanabe verklaart in een exclusief gesprek met Motorsport.com echter dat dit niet het einde aan de samenwerking tussen Honda en de coureur wordt. "Het is een schitterend verhaal aan het worden. Tsunoda krijgt nu een actieve rol en we hopen dat hij gepromoveerd kan worden naar Red Bull. Ook als wij weg zijn, hopen we hem richting de topteams te helpen. Tsunoda komt van de Honda Driving School, het is daarom vanuit HRC een droom om een coureur vanuit die school naar de top te begeleiden. Het is daarom heel belangrijk dat hij een topcoureur wordt."

De mogelijkheid om een persoonlijke sponsor van Tsunoda te blijven, is ondanks het gegeven dat Honda naar alle waarschijnlijkheid niet meer de motorenleverancier voor de coureur wordt een optie. "Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. We moeten afwachten wat de situatie tegen die tijd is, maar we kunnen Yuki blijven ondersteunen richting de top", aldus Watanabe.

Tsunoda naar Aston Martin?

Tegelijkertijd zal een overstap van Tsunoda naar Aston Martin het probleem van HRC in een klap oplossen. De vraag is of er een plek vrij is binnen de Engelse renstal. Fernando Alonso tekende onlangs een meerjarige deal bij de formatie uit Silverstone. De andere coureur bij Aston Martin Lance Stroll heeft goede papieren aangezien vader Lawrence Stroll grootaandeelhouder van het team is. "We weten nog niet hoe de line-up gaat zijn. We weten dat Alonso bevestigd is, maar over Stroll weten we dat nog niet", vertelt Watanabe. "Ik denk niet dat er geen enkele kans is [dat Tsunoda naar Aston Martin komt]."

Een andere optie is dat Honda in de toekomst een ander team van motoren voorziet en dat Tsunoda voor dat team in actie komt. "Die kansen liggen er, maar die plannen hebben we nu nog niet. Op dit moment zijn we niet bezig met het vinden van een klantenteam", besluit Watanabe.