Honda hekelt motorisch gesjoemel: "We willen een eerlijke strijd"

Alhoewel Ferrari absoluut niet is betrapt op illegale praktijken, kijken concurrenten na de race in Austin wel met argusogen toe. Na de technische richtlijn van de FIA kwam de Scuderia immers veel minder voor de dag dan voorheen. Teamleden wijzen op aerodynamische missers en problemen met het Pirelli-rubber, maar buitenstaanders denken eerder aan de aangescherpte reglementen. Zo bestaat het vermoeden dat Ferrari voordien een kabel van de hybride systemen gebruikte om de brandstoftoevoermeter te saboteren. Dit zou ertoe hebben geleid dat er meer brandstof naar de Ferrari-motor kon gaan dan voorgeschreven.

Alhoewel Honda - in tegenstelling tot Max Verstappen na de race - uiterst voorzichtig was met het wijzen van beschuldigende vingers, benadrukken de Japanners nu wel dat iedereen (inclusief Ferrari) binnen de lijntjes moet kleuren. "Wij willen een eerlijke strijd kunnen voeren, volgens de Formule 1-reglementen van de FIA dus. Dat is te allen tijde onze wens. Maar voor die eerlijke races hebben we wel goed beleid vanuit de FIA nodig", verkondigt Tanabe in een reactie op de Ferrari-onrust tegenover Motorsport.com.

"Er bestaan natuurlijk altijd mogelijkheden om de motor of het chassis te verbeteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van grijze gebieden. Misschien denken sommige teams of mensen ook aan dat soort [slimme] manieren om hun prestaties op te krikken en dan hebben we de FIA nodig om te zeggen 'nee, tot zover. Dit kunnen we niet doen'. Alleen dan kun je eerlijke races garanderen", looft Tanabe de FIA bijvoorbeeld voor het opstellen van een heldere richtlijn in Amerika.

Die opheldering kwam er wel pas na een verzoek van Red Bull Racing. De FIA had het grijze gebied zelf niet gezien, zoals men Racing Point ook al nodig had om de geautomatiseerde rembalans van Renault aan het licht te brengen. Het lijkt veelzeggend over de slagvaardigheid en technische knowhow bij de autosportbond, maar volgens Tanabe is dat te kort door de bocht. Zeker in het geval van de motoren. "Ja, want er zijn zo veel reglementen. Het is dus bijna onmogelijk om alles dicht te timmeren en overal vooraf duidelijkheid over te verschaffen. Daarom is het altijd goed om aan de FIA te vragen of iets wel of niet mag. Dat helpt ons ook weer met de richting die we moeten volgen."

Met medewerking van Scott Mitchell