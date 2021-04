Honda ziet Verstappen vruchten plukken van werk aan natte starts

Vorig jaar kende Max Verstappen een uiterst belabberde start op een nat Istanbul Park. De Nederlander begon als tweede aan de Turkse Grand Prix, maar viel in de eerste meters terug naar de achtste plaats om na meerdere momentjes slechts als zesde aan de finish te komen. Hoe anders ging het afgelopen weekend in Imola, waar de coureurs ook op een natte baan van start gingen. Verstappen vertrok als derde, rukte bij de start op naar de leiding en had de rest van de middag de boel goed onder controle, afgezien van een momentje kort voor de herstart.

Verstappen verklaarde na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna dat zijn goede start de sleutel was naar de overwinning, maar voor hem wel een beetje als een verrassing kwam. “Afgelopen jaar waren we steeds aan het worstelen op een natte baan”, vertelde de Red Bull Formule 1-coureur. “We hebben gedurende de winter en aan het begin van het jaar zeker wat progressie gemaakt op dat vlak en dit keer ging het heel goed.” Teambaas Christian Horner prees Honda voor het werk dat de Japanse partner op dit vlak heeft verzet. “Ze hebben hier heel hard aan gewerkt, dus alle eer gaat naar hen”, zei de Brit. “Dit was hun eerste overwinning in Imola sinds Ayrton Senna in 1991, dus voor hen is dit een geweldig resultaat. Dit zou zonder hun steun niet zijn gelukt. Dit is zeer bemoedigend.”

Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda, is opgetogen dat het werk dat sinds de Turkse Grand Prix in het verbeteren van de start op een natte baan is gegaan, zich heeft uitbetaald. “We hebben samen met het team naar de settings voor de start gekeken, grondig onderzocht wat er vorig jaar niet goed was gegaan in Turkije en nagedacht hoe we de settings moesten veranderen om de situatie te verbeteren”, zegt Tanabe tegenover onder andere Motorsport.com Japan. “We hebben het voor elkaar gekregen door een aantal technische aspecten beter voor elkaar te krijgen, waaronder de wijze waarop de koppeling wordt aangestuurd en de output die de power unit moet genereren bij een bepaalde hoeveelheid koppel.” Volgens Tanabe is het startsysteem van een Formule 1-motor ‘zeer complex’. “We blijven er dit jaar samen met het team aan werken”, vervolgt hij. “Maar in Imola heeft het werk duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Dat Max in staat was om Hamilton te passeren bij de start, was zeer goed. Het was het [werk dat erin is gestoken] meer dan waard.”

Tanabe is blij met de vorm van Verstappen en Red Bull in de eerste twee wedstrijden van het seizoen. “Dat hij in de tweede race zijn eerste overwinning van het jaar heeft weten te boeken, is een goede start voor Max. In Bahrein was ik een beetje teleurgesteld dat hij tweede was geworden in de race, nadat hij de pole-position had behaald. Maar dit keer greep Verstappen vanaf de derde plek de leiding bij de start en won hij de wedstrijd. Dus volgens mij zijn we goed aan het kampioenschap begonnen”, aldus Tanabe. “De omstandigheden waren zeer lastig doordat het voor de start van de race behoorlijk hard had geregend boven een deel van het circuit. Terwijl de baan gedurende de race steeds droger werd, ging het vooral om het bepalen van het juiste moment waarop er naar de slicks moest worden overgestapt en hoe we Hamilton achter ons konden houden. Het was alles bij elkaar een lastige wedstrijd, maar Verstappen reed gecontroleerd en won de race, wat echt geweldig was.”

“Ik denk dat we heel competitief zijn, maar we kunnen nu niet achterover leunen", voegt Tanabe toe. "Mercedes, maar ook McLaren en Ferrari worden steeds sneller. We blijven dan ook ons uiterste best doen.”

