Honda voorspelt drie zeges voor Verstappen in slotfase F1-seizoen

Het huidige F1-seizoen gaat langzamerhand naar de beslissende fase en nog altijd is het enorm spannend in de strijd om de wereldtitel. Max Verstappen en Lewis Hamilton geven elkaar het hele jaar al geen duimbreed toe en dat heeft ertoe geleid dat de Red Bull Racing-coureur nu een voorsprong van slecht zes punten heeft op zijn rivaal. Die voorsprong moet hij in de laatste zes wedstrijden van 2021 zien te verdedigen, waaronder twee races waar hij de afgelopen jaren traditioneel goed presteerde: Mexico en Brazilië.

Het lokt bij Honda F1-topman Masashi Yamamoto de voorspelling uit dat Verstappen in de slotfase van het seizoen nog drie wedstrijden kan winnen. “Het kampioenschap is heel interessant. Nu we op dit punt zijn gekomen, zijn we het eigenlijk ook verplicht aan onze Japanse fans. Ik denk dat Max de leiding in het wereldkampioenschap wil behouden na Mexico en Brazilië. Ik denk dat we nog drie overwinningen kunnen behalen: naast de hiervoor genoemde races denk ik dat het ook mogelijk is in Abu Dhabi”, vertelde hij aan as-web.jp. Voor de Verenigde Staten geldt dat Mercedes als lichte favoriet wordt bestempeld. “En over Qatar en Saudi-Arabië wil ik nog niets zeggen om de simpele reden dat we die circuits nog niet kennen.”

Tijdens de Grand Prix van Turkije heroverde Verstappen de leidende positie in het kampioenschap. De Nederlander eindigde achter winnaar Valtteri Bottas op de tweede plaats en won acht punten ten opzichte van Hamilton, die na een gridstraf niet verder kwam dan de vijfde plek. “Het was een geweldig resultaat om twee coureurs op het podium te zien, vooral omdat ze in speciale door Japan geïnspireerde overalls reden”, zei Yamamoto, die in grote lijnen tevreden was met het resultaat van Verstappen en teamgenoot Sergio Perez. “Natuurlijk was er een beetje teleurstelling dat we niet op de hoogste trede van het podium zijn geëindigd, maar we hebben wel de leiding in het wereldkampioenschap heroverd met Verstappen.”