Honda verwerpt verdachtmakingen over extra vermogen F1-motor

Max Verstappen kreeg vanaf de Franse GP de beschikking over een nieuwe Honda-motor. Doordat 'perfomance' upgrades tijdens het jaar verboden zijn, zou het pure vermogen gelijk moeten zijn aan de eerste versie, al waagde Mercedes dat te betwijfelen. Zo heeft Lewis Hamilton veelvuldig laten optekenen dat Red Bull nu indrukwekkend snel is op rechte stukken en nam hij daarbij het woord 'power' in de mond. Van extra vermogen is echter geen sprake, zo verduidelijkt Toyoharu Tanabe tijdens de persconferentie in Spielberg. "Nee. Ik zou heel blij zijn als dat [over extra vermogen] wel waar was, maar het is natuurlijk niet zo. Onder de huidige regels zijn 'performance' upgrades tijdens het seizoen gewoon verboden. Daardoor is onze tweede krachtbron gelijk aan de eerste qua specificaties en prestaties."

De technisch directeur voegt toe dat van gesjoemel geen sprake is en dat zoiets ook nagenoeg onmogelijk is anno 2021. "Onder het huidige motorreglement moeten we iedere verandering heel gedetailleerd aan de FIA voorleggen. Zoiets mag alleen vanwege de betrouwbaarheid, kosten of logistiek. De FIA moet goedkeuring verlenen en stuurt vervolgens alle documenten door naar de andere motorfabrikanten. Dit moeten we zo gedetailleerd doen, omdat een bepaald team in het verleden een verandering heeft doorgevoerd om de prestaties te verbeteren", lijkt Tanabe subtiel op Ferrari te duiden. "In dat opzicht zijn we heel voorzichtig. Het is gewoon onmogelijk om de performance tijdens het seizoen te verbeteren."

Toch kan ook hij niet ontkennen dat Red Bull in de voorbije weken sneller lijkt op rechte stukken dan voorheen. Een regelrechte perfomance upgrade is uitgesloten, al kan Hamilton indirect nog wel een punt hebben. Als Honda door een betrouwbaarheidsingreep meer vertrouwen in het eigen product heeft, kan Red Bull immers het hele weekend met een agressievere motorstand rijden. Alhoewel Tanabe dat laatste niet zo hard wil stellen, erkent hij wel dat Red Bull en AlphaTauri in de voorbije weken meer uit de motor hebben gehaald. "Dat kun je wel zeggen, ja. Vanaf de wintertest hebben we steeds beter geleerd hoe we deze motor moeten gebruiken", laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "In dat opzicht hebben we onze zwaktes aangepakt en de sterke punten benadrukt. De specificatie is nog exact hetzelfde, maar de prestaties op het circuit zijn volgens mij wel beter geworden."

Honda: Hebben nog niet de krachtigste motor in F1

"Voor verschillende circuits simuleren we namelijk hoe we de ICE en de elektrische systemen het best kunnen gebruiken. Zo proberen we het gebruik van de krachtbron steeds verder te optimaliseren", vervolgt Tanabe. Toch is Honda in zijn ogen nog niet de nieuwe maatstaf op motorisch vlak. "We doen onze eigen analyses van alle motoren, waar het chassis ook een rol in speelt. Als een team bijvoorbeeld met iets minder downforce rijdt, dan is het een beetje lastig te beoordelen. Maar goed: aan onze huidige resultaten te zien, zijn wij nog niet de nummer één op motorisch vlak. Aan de prestaties an sich kunnen we tijdens het seizoen ook niks doen, maar we blijven wel hard werken om de motor zo efficiënt mogelijk te gebruiken op het circuit."

