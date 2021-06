Honda met vertrouwen naar Oostenrijkse F1-races

“Max scoorde zondag in Frankrijk een briljante overwinning, alle auto’s deden het daar overigens voortreffelijk”, vertelde Toyoharu Tanabe, F1-projectleider van Honda. “We maken ons nu op voor de double header in Oostenrijk, iets wat we vorig jaar ook al gedaan hebben. De Red Bull Ring is gelegen op een prachtige locatie en het circuit is prachtig. Het is een van de kortste circuits op de kalender, maar de snelheid ligt enorm hoog.”

De F1-races in Oostenrijk, te beginnen met de GP van Stiermarken dit weekend, zijn speciaal voor Honda. Twee jaar geleden scoorde Max Verstappen er de eerste overwinning voor Honda in het hybride-tijdperk. Vorig jaar ging het een stuk minder, maar dat had alles te maken met het onvoorspelbare karakter van de RB16. De situatie is aanzienlijk verbeterd voor dit jaar, Honda hoopt derhalve dat de Red Bull-coureurs mee kunnen dingen om winst.

“We hebben goede herinneringen aan dit circuit”, refereerde Tanabe aan het succes in 2019. “Iedereen is heel gemotiveerd voor dit weekend. We hebben drie races op rij gewonnen, het is erg bemoedigend dat het ook gelukt is op een conventioneel circuit als Paul Ricard. Maar ook op de stratencircuits ging het erg goed. De races op de Red Bull Ring zijn altijd spannend. Aangezien de concurrentie erg sterk is, verwacht ik dat het heel spannend gaat worden in de kwalificatie en de race.”

Max Verstappen begint dit weekend als klassementsleider aan de GP van Stiermarken. Hij heeft een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton.

Publiciteitsstunt Red Bull vs. AlphaTauri