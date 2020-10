Elektrificatie en klimaatneutraliteit reden dat Honda F1 verlaat

In 2015 keerde Honda na een afwezigheid van zes jaar terug in de Formule 1. Niet als fabrieksteam, zoals tussen 2006 en 2008 het geval was, maar alleen als motorleverancier. De eerste drie seizoenen met McLaren liepen echter uit op een fiasco, met gebrekkige prestaties én betrouwbaarheid. Eind 2017 gingen de partijen uit elkaar, waarna Toro Rosso bereid bleek om Honda een kans te geven. De geboekte progressie dat seizoen overtuigde Red Bull Racing om in 2019 de overstap te wagen. Inmiddels staat de teller van Honda als motorleverancier op vijf overwinningen, vier met Red Bull en eentje met AlphaTauri, de nieuwe naam van Toro Rosso.

Maar net als in 2008 trekt Honda aan het eind van 2021 de stekker uit het F1-project. Er zit een parallel tussen beide beslissingen, want in beide gevallen stopt men aan de vooravond van zeer ingrijpende reglementswijzigingen. In 2008 was de beslissing om te stoppen ingegeven door de financiële crisis, maar Honda-president Takahiro Hachigo benadrukte tijdens de persconferentie dat men eind 2021 niet om dezelfde reden stopt. “Dit gaat niet om winsten voor de korte termijn”, zei Hachigo, die ook uitsloot dat COVID-19 een doorslaggevende rol speelde en meteen ook uit de doeken deed dat er heel andere dingen spelen binnen het bedrijf: “Dit komt door ons doel om voor 2050 klimaatneutraal te opereren.”

Waarom Honda nu vertrekt

Die doelstelling is niet helemaal nieuw, want volgens Hachigo was Honda ruim tien jaar geleden al bezig met het streven om minder CO2 uit te stoten. Maar waarom heeft het bedrijf dan op dit moment besloten de F1 te verlaten? “We zijn bezig geweest met initiatieven om de CO2-uitstoot te beperken. Maar de auto-industrie gaat door een periode van transformatie die je eens per honderd jaar ziet”, vertelde hij. “Er is wereldwijd veel interesse in het milieu, en het wordt dus belangrijker om de CO2-reductie te beperken. Onze gedachten over het milieu zijn veranderd en we moeten het klimaatneutrale pad absoluut versnellen.”

Het eerste doel dat Honda wil bereiken op het pad naar klimaatneutraliteit, is dat twee derde van de in 2030 verkochte Honda’s elektrisch aangedreven moet zijn. “Daarom moeten we de introductie van onze uitstootvrije technologieën versnellen”, stelt Hachigo. Personeel en middelen die de autobouwer nu nog inzet voor het F1-project, worden binnenkort overgeheveld naar het Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy-centrum. In dat pas geopende centrum werkt Honda aan de motoren voor de toekomst. “Maar om klimaatneutraliteit te realiseren, hebben we niet alleen uitstootvrije krachtbronnen maar ook uitstootvrije energie nodig. Honda heeft al onderzoek gedaan naar verschillende energietechnologieën, maar ook op dit vlak gaan we forse verbeteringen doorvoeren”, belooft Hachigo.

Honda lijkt latere terugkeer uit te sluiten

Het Honda-personeel dat nu nog in de F1 werkt, gaat na 2021 dus werken aan klimaatneutrale aandrijflijnen en energiebronnen. Toch gaan de in de Formule 1 opgedane kennis en de daarvoor ontwikkelde technologie niet verloren. “We willen onze energy management-technologie en een aantal andere technologieën die we de afgelopen jaren in de F1 ontwikkeld hebben, evenals de middelen en de engineers, toewijzen aan onze activiteiten voor het milieu. Daarom hebben we deze conclusie getrokken”, aldus Hachigo.

Het is niet een conclusie die door iedereen binnen Honda toegejuicht wordt en daar is Hachigo zich ook van bewust. “Binnen het bedrijf was er een aantal van mening dat we door moesten gaan met onze deelname aan de F1, maar als president heb ik de knoop doorgehakt”, zei hij. Op een snelle terugkeer in de sport hoeft ook niet gerekend te worden. “We willen het doel van het bedrijf realiseren door in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is wat we willen bereiken en daarvoor gaan we onze middelen inzetten. Dus ik denk niet dat we nog deel gaan nemen aan de Formule 1”, concludeert Hachigo.

Ondanks het vertrek uit de Formule 1 blijft Honda wel in andere vormen van auto- en motorsport actief. De Super GT- en Super Formula-activiteiten blijven doorgaan, evenals de betrokkenheid in de MotoGP en de IndyCar Series. Ziet het bedrijf heil om de autosportactiviteiten op termijn uit te breiden door in een elektrische klasse te rijden? Afgaande op de woorden van Hachigo lijkt het daar niet op. “We hebben geen specifieke plannen voor deelname aan races met elektrische voertuigen. We mikken op klimaatneutraliteit in 2050 en dit is een enorme uitdaging voor Honda. Dus ik hoop dat de fans ons steunen in het aangaan van deze uitdaging.”