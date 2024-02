Honda trekt voormalig F1-coureur Sato als adviseur aan

De agenda voor IndyCar-coureur Takuma Sato is een stukje voller. De voormalig Formule 1-rijder is door motorenbouwer Honda aangetrokken als adviseur. Naast het rijden van de Indy 500 voor Rahal Letterman Lanigan Racing gaat de Japanner zich bezighouden met het verbeteren van de structuur bij Honda. "Hij levert advies en ondersteuning bij het formuleren van de ontwikkelplannen voor de coureurs en bij de andere programma's van Honda, zowel binnen als buiten Japan", verklaart Honda. Ook gaat Sato zich bezighouden met de inschrijvingen voor races en met de operationele structuur tijdens de raceweekends.

Het aantrekken van Sato is volgens Honda ook van grote marketingwaarde. "HRC kan profiteren van de ervaring en kennis van Sato. Hij is een coureur van wereldklasse, die het imago van HRC naar een hoger niveau kan tillen", aldus de fabrikant. Het aantrekken van Sato past in de trend die de laatste jaren bij Japanse fabrikanten zichtbaar is: het aanstellen van voormalig F1-coureurs op hoge posities. Zo heeft Toyota Kazuki Nakajima en Kamui Kobayashi in managementrollen aangenomen.

Sato is in zijn nopjes met zijn nieuwe aanstelling. "Ik ben trots dat ik mag vertellen dat ik adviseur wordt bij HRC. Dit laat de band die ik heb met Honda zien, zij hebben mij in alle uitdagingen die ik heb gehad altijd ondersteund. We zijn samen zo ver gekomen", legt de coureur uit. "Daarnaast kan ik alle skills en ervaring die ik heb doorgeven aan de volgende generatie."

Het zijn niet de eerste stappen die Sato in de top van Honda zet. De tweevoudig Indy 500-winnaar is al langere tijd betrokken bij de Honda Racing School, waar onder andere Yuki Tsunoda opgeleid is. HRC-president Koji Watanabe is dan ook blij dat zijn landgenoot nu op andere vlakken ook inspraak krijgt. "Hij heeft al veel bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge coureurs en nu gaat hij als adviseur zijn horizon verbreden. We zijn verheugd dat hij op meerdere vlakken zijn support aan de motorsportactiviteiten van Honda geeft."

Watanabe benadrukt dat het aantrekken van iemand van het kaliber van Sato ook naar buiten een goed signaal afgeeft. "We geloven dat mensen zich met het aantrekken van Sato meer aangetrokken voelen tot Honda. Dat is niet alleen te danken aan zijn rijkunsten, maar ook omdat hij heeft laten zien enorm veel vertrouwen te hebben en dat hij alle uitdagingen wil overwinnen", aldus de Honda-topman, die ook op Indy 500-succes hoopt. "We zijn er lovend over dat hij deze uitdaging aangaat en hopen dat hij zijn derde Indy 500-winst pakt. Wij zullen hem als HRC met heel ons hart aanmoedigen."

Honda rode draad

Sato werd én wordt in zijn racecarrière volop ondersteund door Honda. In F1 reed hij voor Jordan, BAR en Super Aguri en alle drie de teams werden voorzien van Honda-krachtbronnen. Ook in zijn succesvolle IndyCar-loopbaan heeft de Japanner altijd met Honda-motoren gereden. Sinds begin 2023 is hij geen fulltime IndyCar-coureur meer en anno 2024 staat alleen deelname aan de Indy 500 op het programma.