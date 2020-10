Honda-chef over vertrek: "Blijven ons uiterste best doen"

De aankondiging van Honda dat het na 2021 stopt met de Formule 1-activiteiten kwam voor de buitenwereld mogelijk als schok, maar was bij ingewijden uiteraard al wat langer bekend. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet vorige week al doorschemeren al langer op de hoogte te zijn geweest van het vertrek en ook bij de Formule 1-mensen van Honda zelf wist men natuurlijk ook al enige tijd wat er speelde.

Tanabe kijkt met een mengeling van verdriet en trots terug op de beslissing. “Vorige week vrijdag maakte Honda bekend dat we ons programma eind 2021 zullen beëindigen. Iedereen bij het F1-project van Honda is erg bedroefd dat er een einde komt aan onze tijd in de sport. We hebben geweldig samengewerkt met Aston Martin Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri en ik ben trots op wat we met beide teams hebben bereikt, als het gaat om overwinningen en podiums.”

Honda vertrekt dus pas eind 2021 uit de Formule 1 en tot die tijd zal het alles in het werk stellen om nog meer successen te behalen, vervolgt de technisch directeur. “Voor nu gaat ons werk gewoon door zoals gepland. We zullen ons uiterste best doen om met beide teams meer overwinningen en goede resultaten te boeken. En we hebben de FIA en de Formule 1 er van verzekerd dat we al onze verplichtingen, niet alleen jegens onze teams, maar ook richting de sport tot eind 2021 zullen nakomen.”

Focus op de Nürburgring

Komend weekend keert de Formule 1 terug naar de Nürburgring, onbekend terrein voor alle teams omdat er in het hybride tijdperk van de Formule 1 nog niet gereden is. Daarbij vormen de elementen een bepalende factor, aldus Tanabe. “Het ligt op een hoogte van 600 meter in het Eifel-gebergte, we kunnen slecht weer verwachten en erg lage lucht- en baantemperaturen. Volgens de voorspelling kon dit wel eens de koudste race van het jaar worden en het wordt voor het eerst dat we er met de hybride krachtbronnen rijden. We hebben ons grondig voorbereid in de simulator, maar het zal belangrijk zijn om zo veel mogelijk uit de vrije trainingen op vrijdag te halen zodat we veel data hebben waarmee we de set-up voor de rest van het weekend kunnen bepalen.”