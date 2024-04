"GP2-engine!", schreeuwde Fernando Alonso het in 2015 - nota bene op het thuiscircuit van Honda - uit over de boordradio. Het kenmerkte de stroeve samenwerking tussen McLaren en Honda, wat leidde tot stevige kritiek van Alonso aan het adres van de motorleverancier. In 2026 gaat Alonso echter weer samenwerken met Honda, aangezien hij een contractverlenging heeft getekend bij Aston Martin. Zelf ziet Alonso die nieuwe samenwerking positief tegemoet en Honda-topman Koji Watanabe ziet het ook wel zitten.

"Ik kijk er heel erg naar uit om in 2026 weer samen te racen voor zeges. Dat is mijn eerlijke mening", zegt Watanabe in een exclusief interview met Motorsport.com. "Toen ik van 2015 tot en met 2017 met hem werkte, was het een heel lastige situatie voor zowel Honda als het team. Het was een bijzonder frustrerende periode in onze geschiedenis en er waren momenten waarop onze relatie gespannen was. Maar we zijn juist sterker geworden door die frustratie te overwinnen. Alonso is sindsdien ook heel actief geweest. Ik ben blij dat we die pijnlijke ervaring samen hebben kunnen overwinnen en opnieuw samen voor de overwinning kunnen vechten. Ik hoop dat we samen voor het kampioenschap kunnen gaan en samen kunnen winnen."

Overleg gevoerd over samenwerking met Alonso

Aston Martin wist ook af van de bekoelde relatie tussen Alonso en Honda en heeft, zo geeft de HRC-topman aan, vooraf nog overleg gehad of Honda er mee kon leven als Alonso langer door zou gaan en die samenwerking er zou komen. "Wij hebben er niets mee te maken gehad voor 2025, dat is dus gewoon zonder ons beslist", legt Watanabe uit. "Ik ben niet bekend met de details van Alonso's contract, maar het is een meerjarige deal en het zou dus overlappen met de start van de samenwerking met Aston Martin, dus het team heeft van tevoren met mij gesproken."

"We hebben veel gesprekken gevoerd met Aston Martin met betrekking tot onze samenwerking in 2026", vervolgt Watanabe. "We hebben ook meningen uitgewisseld over de coureurs. We waren het er samen over eens dat Alonso een topcoureur is. Aston Martin heeft ons gevraagd of het problematisch zou zijn voor Honda als zij het contract van Alonso zouden verlengen. Het kwam dus niet als een verrassing, de situatie werd op meerdere momenten gedeeld. Honda heeft op dat vlak ook geen verzoeken gedaan. We moeten in elk geval natuurlijk bespreken wat voor rijdersline-up we nodig hebben om te winnen, en het was in deze context dat het team besloot om Alonso's contract te verlengen."

Zelf is Watanabe wel gecharmeerd van de gedreven Alonso, die door de nieuwe deal tot en met zijn 45ste doorgaat in de Formule 1. "Hij is zeer toegewijd en daardoor ook heel recht door zee", stelt de Japanner. "Het is een competitieve wereld, dus we kunnen het elkaar niet makkelijk maken. Ik denk dat we goede tegenstanders zijn die serieus met elkaar kunnen strijden. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken. Dit keer wil ik zeker samen kunnen lachen", besluit hij.