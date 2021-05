Max Verstappen eindigde in de derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2021 keurig als tweede, achter titelrivaal en WK-leider Lewis Hamilton. Teamgenoot Sergio Perez deed wat hij moest doen met de vierde stek. De constante prestaties van Verstappen in de eerste fase van het seizoen stemmen Honda tevreden.

“Nadat we op zaterdag de eerste startrij misliepen, hadden we nog steeds het gevoel dat we konden winnen”, zei technisch topman Tanabe. “We kwamen erg dichtbij met de tweede plaats van Max, een plekje hoger dan zijn startpositie. Het is zeer veelbelovend dat we in de drie races die tot op heden verreden zijn telkens op het podium hebben gestaan. In de titelstrijd is consistentie ontzettend belangrijk.”

Ook kwam de Japanner nog even terug op het zusterteam: “AlphaTauri had het lastiger dan in de eerste twee races maar Pierre presteerde solide en scoorde het laatste punt. Yuki kende een lastige middag. Het was zijn eerste keer op dit circuit met weinig grip en waar het lastig is om de banden op temperatuur te krijgen. Hij heeft lessen geleerd die waardevol zijn voor de toekomst. Nu gaan we direct door naar Spanje waar we zoals altijd weer zullen vechten.”