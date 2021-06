Honda-topman blij: “Veelbelovend resultaat voor komende races”

Honda F1 technisch directeur Toyoharu Tanabe heeft genoten van de Grand Prix van Frankrijk. In de zinderende slotfase pakte Red Bull-coureur Max Verstappen de winst, ook teamgenoot Sergio Perez knokte zich knap naar het podium. Voorafgaand aan het weekend vreesde Red Bull voor een dominant optreden van concurrent Mercedes, maar niets bleek minder waar. Dat biedt veel hoop voor de toekomst.

“Een fantastische zege voor Max Verstappen en Red Bull Racing Honda”, blikt Tanabe terug. “De vier rijders met een Honda power unit hebben hun volledige potentieel laten zien. Het resultaat van Red Bull komt door goed teamwork. Met Sergio op de derde plaats eindigden we met twee rijders op het podium. Max verloor een plek bij de start maar met een andere strategie ten opzichte van Mercedes, in combinatie met een sterke auto en power unit performance heroverde hij aan het einde van de race met opnieuw een geweldige inhaalactie de leiding. Perez reed het grootste deel van de middag zijn eigen race, met een andere strategie dan zijn teamgenoot. Ook hij was in staat om in de eindfase een plek te winnen.”

Ook had de Japanner lovende woorden over voor het AlphaTauri-duo: “Pierre Gasly zette opnieuw een sterke prestatie neer, waarmee hij aantoont hoe consistent hij is. Yuki Tsunoda startte vanuit de pits en toonde zijn snelheid. Hij won diverse posities en finishte als dertiende.”

Al met al een zeer geslaagde dag voor de motorfabrikant, zo sluit Tanabe af: “De competitie was close, maar dit is een zeer veelbelovend resultaat voor de komende races. De vier Honda-rijders waren erg sterk in de race dus het was een bevredigend resultaat voor Honda. Uiteraard mikken we altijd op meer maar het was een prima Grand Prix."

