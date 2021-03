Met de snelste tijd in de drie vrije trainingen en de vierde pole-position van zijn Formule 1-carrière verschafte Verstappen zichzelf de ideale uitgangspositie om de Grand Prix van Bahrein op zijn naam te schrijven. Daar slaagde hij uiteindelijk niet in: de tactiek van Mercedes bezorgde Lewis Hamilton de koppositie, waarna de Nederlander de jacht op de regerend wereldkampioen moest openen. Even leek Verstappen de Brit te passeren, maar dat deed hij buiten de baan en dus gaf hij na orders van de wedstrijdleiding de eerste plek terug aan Hamilton, die de race uiteindelijk ook op zijn naam zou schrijven.

Het wedstrijdverloop op het Bahrain International Circuit zorgt voor gemengde gevoelens bij Honda, dat afgelopen winter alles op alles heeft gezet om de F1 met een hoogtepunt te kunnen verlaten. “Het is jammer dat we de naast de overwinning grepen en dus is het een teleurstellend resultaat”, vertelde technisch directeur Toyoharu Tanabe na afloop van de race. Toch heeft hij gedurende het weekend voldoende positieve aanknopingspunten gezien. “Wel was Max in staat om in de eerste race van het jaar mee te doen om de zege. Ik denk dat het positief is om dergelijke prestaties te zien, dus al met al was het voor een eerste race van het seizoen een goede race.”

Overtalsituatie hielp Mercedes op tactisch vlak

Red Bull Racing leek in Bahrein over de sterkste auto te beschikken en volgens Tanabe hebben zowel Honda als het Oostenrijkse team er alles aan gedaan om als winnaar uit de bus te komen. “Echter, het gebrek aan resultaat houdt in dat het nog niet genoeg was. Als iemand mij vraagt of ik voor honderd procent tevreden ben met dit weekend, dan moet ik ‘nee’ zeggen”, erkent Tanabe. Dat de zege uiteindelijk naar Hamilton en Mercedes ging, wijt hij aan de overtalsituatie die Mercedes aan het front van het veld had. “Vandaag was het twee Mercedessen tegen één Red Bull, nadat Perez was teruggevallen vanwege een probleem. Het was denk ik een lastige race voor Red Bull en op dit vlak had Mercedes een voordeel.”

Een van de aanknopingspunten die Tanabe na de Bahreinse Grand Prix ziet, is het tempo dat Red Bull gedurende het hele weekend toonde. De pole-position ging met ruim drie tienden verschil naar Verstappen, die ook in de race op eigen kracht mee kon doen om de overwinning. Vorig seizoen lukte dat vaak niet en dus is de man van Honda over de gehele linie gezien tevreden over de uitgangspositie van de motorleverancier en Red Bull. “Het is nu anders dan vorig jaar. Toen konden we alleen winnen als alles perfect verliep. Wat betreft het verschil met Mercedes denk ik dat we dit jaar in een betere positie zitten.”

VIDEO: De GP van Bahrein wordt geanalyseerd in de nieuwe F1-update