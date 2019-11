Tanabe: "Zege heeft hopelijk positieve impact op toekomst Honda"

Tanabe blikt tevreden terug op het afgelopen weekend, waarin Red Bull er met de overwinning vandoor ging en ook de tweede plek door een Honda-motor werd opgeëist. "De prestatie van Max Verstappen was zeer goed, in alle sessies. Red Bull had een sterk tempo. Toen pakten we de pole-position en wonnen we de race gewoon, dat was erg mooi. Ook Alex reed heel sterk dit weekend", aldus Tanabe over de Grand Prix van Brazilië.

Gevraagd of Tanabe voor het begin van het seizoen durfde te dromen van drie zeges, terwijl Honda nog geen jaar samenwerkt met het Oostenrijkse topteam, zei hij: "Meestal heb ik geen verwachtingen van hoe vaak we kunnen winnen, of hoeveel pole-positions we kunnen behalen. Na de wintertest in Barcelona verbeterde Mercedes zich snel en ook Ferrari was sneller. Red Bull zat een beetje in een gat achter de topteams. Het leek me aanvankelijk erg moeilijk om een race te winnen, vooral vroeg in het seizoen. Maar halverwege het jaar werd het chassis veel sterker en ook de krachtbron verbeterde. Daarna kwam de zege in Oostenrijk, een erg positief resultaat voor ons."

Na de zomerstop viel Red Bull opnieuw terug tot achter Mercedes en Ferrari en moest het wederom aan de slag om de kloof te dichten. "Helaas werd de performance van de concurrentie beter, vooral van Ferrari. Onze situatie verslechterde dus enigszins, net als eerder in het seizoen. Dus deze derde overwinning is belangrijk voor ons en motiveert ons enorm", laat Tanabe weten. Hij weet niet of de een-twee voor Honda de toekomst van het merk in de Formule 1 bepaalt: "Ik ben niet betrokken in de besluitvorming. Ons bestuur werkt daar aan en wanneer het zover is, zullen we het vanzelf aankondigen. Ik hoop dat dit resultaat een positieve impact heeft op de toekomst."

Met medewerking van Scott Mitchell