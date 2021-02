Honda hoopt dat Tsunoda ook in Formule 1 agressie toont

Tsunoda bewees de afgelopen jaren in de Formule 3 en Formule 2 een aardig potje te kunnen sturen, maar zijn aanvallende rijstijl pakte niet altijd goed voor hem uit. Zo was er vorig jaar in de Formule 2 wellicht meer mogelijk geweest dan de derde plek in de eindstand als hij op bepaalde momenten iets conservatiever had gereden. Tanabe hoopt niettemin dat de Honda-protegé ook in de Formule 1 geregeld zijn aanvallende kwaliteiten toont.

“We zijn erg blij dat een coureur die sinds jaar en dag door Honda wordt ondersteund, zijn Formule 1-debuut zal maken bij AlphaTauri”, zegt Tanabe. De technisch directeur van Honda F1 gaat ervan uit dat Tsunoda niet lang nodig zal hebben om aan zijn nieuwe omgeving te wennen. “Hij zal in situaties komen die hij nog niet eerder heeft ervaren, maar in de Formule 3 en Formule 2 heeft hij laten zien dat hij zich snel kan aanpassen en zich goed kan ontwikkelen. Daarom verwacht ik dat hij erg snel zal leren in de Formule 1 en elke race beter zal worden.” Tanabe hoopt dus dat Tsunoda niet voorzichtiger wordt nu hij in de Formule 1 rijdt. “Met name in Japan zal er veel aandacht voor hem zijn, wat mogelijk voor extra druk zorgt, maar ik hoop dat hij zijn agressieve manier van rijden in de Formule 1 voortzet”, besluit hij.

Honda ondersteunt Tsunoda al sinds de Japanse Formule 4, waarin hij in 2018 kampioen werd. “Ze hebben een ongelofelijk belangrijke rol in mijn carrière gespeeld”, laat Tsunoda weten. “Ik zal ze altijd dankbaar blijven en mijn waardering tot uiting proberen te brengen in mijn rijden door dit jaar zo goed mogelijke resultaten te behalen. Het is voor Honda het laatste jaar in de Formule 1, wat erg jammer is, maar ik denk dat het een goed jaar voor ze zal worden dankzij de verbeterde motor." Het is onduidelijk wat het vertrek van Honda betekent voor de Formule 1-toekomst van Tsunoda. Hij heeft in elk geval de kans gekregen om zich te bewijzen, en dat realiseert de coureur uit Sagamihara zich maar al te goed. "Mijn voornaamste doel voor dit jaar is om het goed te doen voor het team, voor mijzelf en ook zeker voor Honda.”