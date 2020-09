Honda in Sochi met vier auto's in de punten: "Uitstekende dag"

Meest in het oog springend was natuurlijk de tweede plaats van Max Verstappen achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Het was voor het eerst dat er een Red Bull in Sochi naar het podium mocht en het was ook voor het eerst dat er tijdens de Grand Prix van Rusland een bolide met Honda-krachtbron in de top drie eindigde. Om het succes te completeren finishten ook Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Alex Albon op de plaatsen acht, negen en tien in de punten.

Technisch directeur Toyoharu Tanabe kijkt tevreden terug. “Het was vanuit het perspectief van Honda een uitstekende dag. Het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Monaco van 2019 dat we met vier auto’s in de punten reden en dat is vooral bevredigend nadat we in de afgelopen races wat betrouwbaarheidsproblemen hadden. Max en Red Bull leverden een prima prestatie door de Mercedessen te splitten en als tweede te eindigen.”

Tanabe had ook bemoedigende woorden voor Albon, Kvyat en Gasly. “Nadat hij vanwege een versnellingsbakprobleem als vijftiende was gestart, zorgde Alex er voor dat zijn tweestopper prima verliep. Het leverde hem een tiende plaats en een waardevol punt op. AlphaTauri had een sterke race. Daniil en Pierre hadden op weg naar hun achtste en negende plaats een paar prima inhaalmanoeuvres.”

Honda gaat zich nu voorbereiden op de volgende race, de Eifel Grand Prix. “We keren nu terug naar Europa en dan gaan we naar Duitsland. Het zal de eerste keer zijn dat we in het hybride tijdperk op de Nürburgring rijden, dus we zullen ter voorbereiding heel veel werk in de simulator doen.”