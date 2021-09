Honda spreekt van teleurstellend resultaat na drie DNF’s in Monza

De miserie voor Honda begon eigenlijk zaterdag al met een crash van Pierre Gasly. De Fransman kreeg een volledig nieuwe Honda-installatie achterin in de AT02, maar dat mocht niet baten. Er speelden alsnog technische problemen op aan het begin van de race, waardoor hij het naar drie ronden voor gezien moest houden. Even daarvoor kwam Yuki Tsunoda de pits niet eens uit. Hij kon door technische problemen niet van start gaan. Ondanks dat had Honda met Max Verstappen nog altijd een troef in de voorhoede, maar ook hij raakte van de baan na een – inmiddels veelbesproken – aanrijding met Lewis Hamilton.

Sergio Perez was daardoor de enige coureur die de finish haalde namens de Honda-formatie, hij werd vijfde. “Dit was een hele teleurstellende dag voor ons met drie van de vier Honda’s die de finish niet gehaald hebben”, deed Tanabe zijn verhaal. “Checo kende best een goede race nadat hij van de achtste naar de derde plek was gereden, helaas viel hij door een straf terug naar de vijfde plaats. We kunnen stellen dat die punten belangrijk zijn voor het kampioenschap.”

Over de problemen bij AlphaTauri en Verstappen zei Tanabe: “Het is enorm jammer dat beide AlphaTauri’s er vrijwel direct uitlagen en dat Max uitviel door een aanrijding met Lewis. Gelukkig hebben we nog een lange weg te gaan in het kampioenschap en kunnen we tot het eind van dit seizoen blijven vechten. We zitten niet stil en gaan direct aan de slag voor de komende races.”

De overwinning ging zondag naar Daniel Ricciardo in de McLaren F1-wagen. “Ik zou onze voormalige partner McLaren graag feliciteren met een briljante 1-2 finish.”