Video: Honda geeft kijkje achter de schermen bij wintertest

Op haar YouTube-kanaal is Honda begonnen met een nieuwe mini-serie, die de naam At The Track heeft gekregen. In de eerste aflevering geeft de motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri een inkijkje in de gang van zaken tijdens de wintertest, waarbij de focus ligt op AlphaTauri. In de video komen onder andere het gezamenlijke fotomoment voorafgaand aan de test, maar ook actiebeelden van op de baan, uit de pitbox en tijdens besprekingen van engineers aan bod.

