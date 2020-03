Honda wil Verstappen elke race op het podium hebben

In totaal stond Honda in 2019 elf keer (negen keer Red Bull, twee keer Toro Rosso) op het podium. Een ongekend succes, aldus chef Masashi Yamamoto: “Over het geheel gezien presteerden we boven verwachting. Maar dat gezegd hebbende: behalve in Melbourne hebben we een moeilijke eerste helft van het seizoen gehad. Tot Oostenrijk hebben we geworsteld. Vooral voor Monaco hadden we hoge verwachtingen, maar we konden daar geen goed resultaat behalen, we hopen dat het dit jaar anders gaat.”

Honda bleek vooral in de tweede helft van het seizoen concurrerend te zijn, maar hoopt dit jaar dus al direct vanaf Melbourne mee te kunnen strijden om de podiums. De wintertest was wat betreft veelbelovend, zegt Yamamoto: “De test verliep dit jaar soepeler dan ooit, we hadden nauwelijks problemen. Beide teams hebben zelfs een compleet raceweekend kunnen nabootsen, dus dat was prima. We zijn er klaar voor.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet vorig jaar voor aanvang van het seizoen weten dat Red Bull in 2019 vijf overwinningen zou behalen. Dat bleek iets te hoog gegrepen. Voor komend seizoen waagt Yamamoto zich niet aan een voorspelling: “We hebben geen specifieke doelen, maar Helmut had het over vijf overwinningen en ik dacht vier. Uiteindelijk waren het er drie, maar het hadden er meer kunnen zijn. We moeten er voor zorgen dat we Max [Verstappen] en Alex [Albon] van het juiste materiaal voorzien zodat ze elke race hun potentieel kunnen maximaliseren. Dan zien we wel hoeveel ze er winnen. Vorig jaar hadden we elf podiums, dus in mijn optiek zijn er elf circuits waar de Red Bull-teams een soort van voordeel hebben. We zullen zien hoeveel we er van die elf kunnen winnen.”

Yamamoto denkt dat betrouwbaarheid en consistentie de sleutel vormen om Verstappen dit jaar de wereldtitel te schenken: “We zullen er alles aan doen om voor het kampioenschap te vechten. We hadden vorig jaar wat ongelukkige races, we moeten voorkomen dat we dit jaar hetzelfde soort races hebben. Max wil elke race op het podium eindigen, en dat doel moeten we ondersteunen."

