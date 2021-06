Honda wil Red Bull en AlphaTauri een mooi afscheidscadeau geven

Vanaf volgend seizoen moeten beide Formule 1-teams hun eigen motoren in beheer houden, maar Honda is niet van plan om geruisloos afscheid te nemen van de koningsklasse van de autosport. De chef van het Honda F1-project, Masashi Yamamoto, laat aan het Franse weekblad Auto Hebdo weten dat de Japanners momenteel in de afrondende fase zitten van de ontwikkeling van een nieuwe krachtbron die volgend jaar ingezet moet worden. “Dat is waar het over hebben”, aldus Yamamoto. “Persoonlijk vind ik het triest dat we de sport verlaten. Ik had graag gezien dat Honda was gebleven, maar ik respecteer en begrijp de beslissing die is genomen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we er alles aan hebben gedaan om de concurrentie met Mercedes aan te gaan”, vervolgde Yamamoto. “Red Bull heeft ons ook de kans gegeven om het maximale uit ons laatste seizoen te halen met deze nieuwe motor. Qua vermogen liggen de motoren nu heel dicht bij elkaar. De verschillen nu zijn vooral te wijten aan het circuit en de omstandigheden. We moeten de motor blijven ontwikkelen.” Richting 2022 zal Honda de nieuwe motor vooral klaarmaken voor E10-brandstof.

Volgens Yamamoto heeft het Japanse bedrijf besloten de Formule 1 te verlaten omdat het meer de nadruk wil leggen op elektrische technologie. “Daar zullen we meer ingenieurs voor gaan inzetten”, zei de Japanner die overigens verwacht dat een aantal van zijn collega’s de overstap zal maken naar Red Bull Powertrains, de nieuwe motorenafdeling van het F1-team. “Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor de werknemers om over te stappen naar Red Bull, maar dat zou aan het eind van het seizoen kunnen veranderen.”