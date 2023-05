Honda overtuigd dat het zich kan meten met motorrivalen in 2026

Honda nam na het seizoen 2021 als naam afscheid van de Formule 1, maar bleef op de achtergrond wel samenwerken met Red Bull en diens zusterteam AlphaTauri en levert tot en met 2025 de motoren onder de naam Honda Racing Corporation. Vanaf 2026 gaat Red Bull verder met het Amerikaanse Ford, waardoor Honda een ander team moest vinden om krachtbronnen aan te leveren. Dat gebeurt vanaf 2026 met Aston Martin, aangezien Honda genoeg redenen zag om toch weer volwaardig terug te keren in de Formule 1. Zo stapt de Formule 1 in 2026 over op duurzame brandstoffen en komt op motorisch vlak de nadruk te liggen op het elektrische gedeelte, wat in lijn ligt met de ontwikkelingsrichting van het Japanse merk voor personenauto's.

Dat Honda op een 'zachte' manier afscheid heeft genomen van de Formule 1, heeft er volgens HRC-chef Koji Watanabe voor gezorgd dat de gevolgen voor de ontwikkeling voor 2026 beperkt zijn gebleven. "Ik wil graag benoemen dat we op verzoek van Red Bull continu motoren hebben geleverd, dus we zijn ook nog steeds actief in de lopende Formule 1-races", zegt Watanabe, gevraagd of hij er vertrouwen in heeft dat Honda ook vanaf 2026 competitieve motoren kan leveren. "Voor wat betreft de nieuwe regels die vanaf 2026 geïntroduceerd worden: we hebben voortdurend onderzoek gedaan naar de belangrijke factoren op het gebied van de krachtbronnen. We hebben ons dus niet volledig teruggetrokken uit onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. In tegenstelling tot de vorige keer, toen we ons volledig terugtrokken, zijn we nu al bezig met ontwikkeling", benadrukt de Japanner.

Voor Honda is het ook een verschil van dag en nacht ten opzichte van haar terugkeer in de Formule 1 in 2015. Toen werkte de Japanse motorleverancier samen met McLaren en dat liep uit op een fiasco voor beide partijen. Honda's motoren bleken onbetrouwbaar en niet sterk genoeg, maar na een jaar bij Red Bulls zusterteam Toro Rosso besloot Red Bull om ook over te stappen op Honda-motoren. Dat bleek een briljante zet, aangezien zij in 2021 en 2022 Max Verstappen kampioen zagen worden en vorig jaar ook de constructeurstitel pakten.

Niet veel verloren

Watanabe legt uit dat na Honda's officiële terugtrekking uit de Formule 1 het ontwikkelingspersoneel werd overgeplaatst naar niet-sportgerelateerde afdelingen, waarbij koolstofneutrale projecten werden onderzocht. Maar onder de HRC-naam, die ook op de Red Bull-auto's te spotten was, voerde het bedrijf casestudies uit over de nieuwe motorrichting van de Formule 1, wat uiteindelijk leidde tot het besluit om opnieuw toe te treden als volwaardige fabrikant. Hij vindt dat Honda daarom genoeg voet tussen de deur heeft gehouden om niet te veel terrein te verliezen op zijn concurrenten.

Watanabe legt uit: "Het personeelsbestand van de ontwikkeling begon vanaf april 2022 af te nemen. In april 2022 werd een nieuw bedrijf opgericht genaamd Honda Racing Corporation, dit is het speciale bedrijf voor autosportraces. Dit bedrijf blijft zich bezighouden met studies en ontwikkeling van vierwielige technologieën en we zijn begonnen met studies over de nieuwe reglementen. Daarom denken we niet dat we zoveel hebben verloren, ongeacht onze terugtrekking uit de Formule 1 op dit moment", aldus de HRC-chef.