Honda vertrok eind 2021 formeel uit de Formule 1, al levert het merk tot eind 2025 nog altijd de motoren aan Red Bull Racing en RB F1 Team. Beide teams stappen in 2026 over naar Red Bull Powertrains-Ford, terwijl Honda onder de nieuwe motorische reglementen de handen ineenslaat met Aston Martin. Om die samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen, bouwt Honda een gloednieuwe faciliteit in Engeland. In een verklaring laat HRC weten: “Deze nieuwe fabriek is met name opgericht voor post-race onderhoud en voorbereidingswerkzaamheden aan de Honda F1-power units. Daarnaast fungeert de locatie als het hart van de logistieke operaties voor de Europese regio. De oprichting van HRC UK verbetert de efficiëntie van de Honda power unit-projecten, ter ondersteuning van de samenwerking met Aston Martin F1 Team.”

Honda heeft ook in Californië een faciliteit opgezet die bijdraagt aan de nieuwe power unit. HRC-president Koji Watanabe zegt over HRC USA: "Er is een nieuwe bedrijfsstructuur opgezet om F1-activiteiten uit te voeren, wat heel belangrijk is. Tot nu toe bestonden onze activiteiten uit projecten, het bijeenbrengen van mensen en geld, opheffing na afloop van het project en dat werd steeds maar herhaald. In de toekomst zullen we echter verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van het racelabel. Omdat we een bedrijf zijn, hebben we natuurlijk een budget dat uitgaven omvat voor technologische ontwikkeling met het oog op de toekomst, zoals duurzame CO2-neutrale brandstoffen, krachtige motoren, accu's, enzovoort."

Honda begint op korte termijn met de werving van engineers, technici en PR-personeel voor de nieuwe locatie in het Verenigd Koninkrijk.