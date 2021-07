Honda viert kort feest, vizier alweer gericht op Silverstone

De Japanse motorfabrikant won dit seizoen met Red Bull Racing al zes Grands Prix, vijf door Max Verstappen en één door Sergio Perez. De laatste vijf GP’s op rij werden zelfs allemaal gewonnen door de met een Honda V6-turbo aangedreven RB16B.

De technisch directeur van het Honda-project, Toyoharu Tanabe, was na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk dan ook een gelukkig mens. Hij werd door Red Bull-teambaas Christian Horner uitgenodigd om op het podium de trofee voor constructeurs in ontvangst te nemen, iets dat hij zich niet twee keer liet zeggen. Het gevoel op het podium was onbeschrijfelijk, aldus de Japanse ingenieur. “Ik had nooit gedacht dat het een tweede keer zou gebeuren [na zijn eerdere bezoek aan datzelfde podium in 2019]. Maar na de race sprak ik over de radio met Christian Horner. Ik zei ‘gefeliciteerd!’ en daarna zei hij ‘Tanabe, ga naar het podium.’ De Red Bull Ring is een speciale plaats voor Red Bull, ik heb er in 2019 [na de overwinning van Verstappen] voor het eerst het podium beklommen. En deze week kon ik weer naar het podium. Het is een goede herinnering voor de rest van mijn leven, ik was diep ontroerd. Ik was erg blij om te zien hoe het personeel zich onder het podium verzamelde om de overwinning van Max te vieren.”

Ondanks alle emoties, blijft Tanabe nuchter. Het seizoen is nog vroeg en Parijs is nog ver, luidt het aloude mantra in de sport. “We boeken goede vooruitgang in de vorm van vijf opeenvolgende overwinningen vanaf Monaco. Er zijn echter nog maar negen van de 23 races voorbij. Bovendien wordt in de volgende race op Silverstone een nieuw format geïntroduceerd: de sprintrace. Ik wil me daar voldoende op voorbereiden.”

Voor alle teams geldt dat de sprintrace van 100 kilometer op de zaterdag voor de Grand Prix, volkomen onbekend terrein is. Punt van zorg vormen de instellingen van de motor. Normaal mag daar in de drie vrije trainingen mee worden geëxperimenteerd, waarna de krachtbron wordt 'bevroren' voor de kwalificatie en race. Maar in een weekend met een sprintrace moet er al na de eerste vrije training een keuze worden gemaakt. “Vanaf dat moment moet je [de sprintrace en de Grand Prix] in dezelfde modus rijden”, legt Tanabe uit. “Je kunt weliswaar verschillende settings gebruiken in de tweede vrije training op zaterdag, maar je moet vanaf de sprintrace tot aan de hoofdrace in dezelfde modus blijven rijden [als in de kwalificatie].”

En dat betekent dat veel van het voorbereidende werk verschuift van de vrije trainingen naar de simulator. “Aangezien we dus in VT1 moeten optimaliseren, moeten we op voorhand de nauwkeurigheid van de simulatie verbeteren. Ik denk dat het belangrijk is om vooraf simulaties uit te voeren”, vervolgt Tanabe die nog volledig in het duister tast over wat Honda en Red Bull op Silverstone te wachten staat. “We hebben nog geen idee wat voor effect de sprintrace op de Grand Prix heeft. We zouden graag met volle zekerheid naar Silverstone komen.”