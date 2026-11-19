Formule 1 GP van Las Vegas

Honda onthult belangrijke wijziging aan F1-power unit voor 2027

De Japanse fabrikant heeft een nieuwe "tegenmaatregel" geïntroduceerd voor de Grand Prix van Las Vegas, maar zegt dat het voor 2027 een nieuwe batterijstructuur zal ontwikkelen

Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:15

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Direct na de Grand Prix van São Paulo kon Honda de uitvalbeurt van Lance Stroll nog niet volledig verklaren. De Canadees moest voor de 14e keer opgeven en evenaarde daarmee het record aller tijden voor de meeste uitvalbeurten in één Formule 1-seizoen.

Voorafgaand aan het raceweekend in Las Vegas heeft Honda meer informatie verzameld over het accuprobleem, waarbij chief engineer Shintaro Orihara op een vraag van Motorsport.com over het probleem uitlegde: "Na Brazilië hebben we de accu geïnspecteerd en we hebben, zoals verwacht, gevonden wat er is gebeurd.

"Het is een soort verwacht probleem. We dachten dat we voor Brazilië een tegenmaatregel hadden toegepast, maar die was niet genoeg om te voorkomen dat er een accuprobleem ontstond.

"Daarna hebben we voor dit evenement een andere tegenmaatregel meegenomen om de betrouwbaarheid te verbeteren. Ik kan de exacte details ervan niet uitleggen, maar na de Braziliaanse GP hebben we de inspectie uitgevoerd en ontdekt wat er is gebeurd."

De Japanse engineer voegde daar direct aan toe dat hij er niet zeker van was of de extra maatregel die voor Las Vegas is geïntroduceerd genoeg zou zijn om een herhaling van het probleem te voorkomen.

"De tegenmaatregel die we naar dit evenement hebben meegenomen, zal het waarschijnlijk, hoe zeg je dat, niet volledig voorkomen. We moeten nog steeds een volledig beeld en begrip krijgen."

Orihara onthulde ook dat de accu een van de onderdelen is die Honda voor volgend jaar aanpast. De fabrikant uit Sakura zal niet langer alleen op tegenmaatregelen vertrouwen, maar het probleem juist fundamenteel willen aanpakken.

Shintaro Orihara, Honda Racing Corporation Trackside General Manager and Chief Engineer

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Maar voor 2027 passen we de structuur binnenin de accu aan om de betrouwbaarheid te verbeteren. We werken er in Sakura nog steeds aan, maar ze hebben ingezien dat ze de betrouwbaarheid van de accu voor volgend jaar moeten verbeteren.

"En we moeten ook voor dit jaar tegenmaatregelen blijven meenemen om een goede betrouwbaarheid te hebben en meer kilometers met de auto te verzamelen."

Het woord 'structuur' zou in theorie op meerdere aspecten kunnen slaan, maar op de vraag om verduidelijking bevestigde Honda dat het gaat om "de interne structuur van de energy store om de robuustheid en algehele betrouwbaarheid te vergroten".

De noodzaak van deze wijziging was al duidelijk geworden vóór Strolls uitvalbeurt in Brazilië, al legde Orihara uit dat de lessen uit het meest recente defect nog steeds kunnen worden gebruikt om de power unit van 2027 te verbeteren.

"Voor onze accu van 2027 hebben we een andere structuur ontwikkeld, maar we kunnen nog steeds iets leren van het probleem van dit jaar om onze betrouwbaarheid te verbeteren.

"Het leidde dus niet direct [tot de wijziging voor 2027], maar op sommige gebieden kunnen we leren van de betrouwbaarheid van dit jaar. Daarom blijven we tegenmaatregelen meenemen om onze betrouwbaarheid te verbeteren. Dat zal ons ook voor volgend jaar helpen."

Eerdere doorbraken op het gebied van verbranding werken niet meer onder de regels van 2026

Terwijl de wijziging aan de accu vooral bedoeld is om de betrouwbaarheid te verbeteren, ligt Honda's focus qua pure prestaties nog steeds op de verbrandingsmotor.

Orihara heeft in een interview met Motorsport.com al uitgelegd dat het weinig zin heeft om het energiemanagement of de efficiëntie te verbeteren als de verbrandingsmotor aanzienlijk tekortkomt in pure kracht, en daarom blijft dat voor 2027 de belangrijkste focus.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De chief engineer erkende in Vegas dat verbranding onder het huidige reglement iets anders werkt dan voorheen, waardoor Honda sommige beproefde oplossingen uit de vorige cyclus niet meer kon gebruiken. Daardoor sloeg de fabrikant aanvankelijk de verkeerde weg in.

"Onder het vorige reglement vonden we wat we snelle verbranding noemen. Dat leverde ons onder dat reglement veel prestaties op", gaf Orihara toe.

"We zijn met onze ontwikkeling voor dit jaar, dus voor dit reglement, ook begonnen met die snelle verbranding, maar daarna beseften we dat we de verbranding verder moesten verbeteren dan de snelle verbranding.

"Ook nu zijn we nog bezig om snelle verbranding te overwinnen. Dat is waar we ons nu en in de toekomst op richten. Snelle verbranding leverde ons goede prestaties op, maar soms is het lastig om de verbranding zelf te beheersen.

"Het belangrijkste verschil onder dit reglement is dat we geen cilinderdruksensor meer hebben. Onder dit reglement moeten we een andere verbrandingsstijl vinden om meer prestaties te halen en dat is een gebied waaraan we werken om te verbeteren."

Tot slot erkende Orihara dat Honda's pure piekvermogen op momenten op het vereiste niveau ligt, maar dat het beheersen ervan en het consequent leveren ervan bijzonder lastig blijven.

"Als we goede controle hebben, kunnen we dat piekvermogen in een breder bereik vasthouden. Maar als we geen goede controle hebben, halen we alleen piekvermogen, maar zonder dat bredere bereik is er minder koppelafgifte of koppelnauwkeurigheid. Dus ja, we moeten de verbrandingscontrole en verbrandingsprestaties onder dit reglement verbeteren."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027



WEC



WEC WEC 46 min



Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027





George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



58 min



George Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, regen vertraagt vloertest Lando Norris





Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar





Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Wat we leerden uit de trainingen op donderdag voor de GP van Las Vegas 2026

Vorig artikel F1-update: Max Verstappen reageert op terugkeer van V8-motoren, meer jojo-chaos in Las Vegas?

Volgend artikel Charles Leclerc: ophef na F1 GP van Mexico werd “buiten proportie” getrokken

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Red Bull zoekt diepere oorzaak van Max Verstappens klachten: "Hetzelfde als in Brazilië"



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Red Bull zoekt diepere oorzaak van Max Verstappens klachten: "Hetzelfde als in Brazilië"





Cadillac schrapt V6-motor en stelt entree als F1-motorleverancier uit



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



Cadillac schrapt V6-motor en stelt entree als F1-motorleverancier uit





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Aston Martin Racing





Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas





Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally



Dakar



Dakar 3 d



Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Barcelona-Catalonië



5 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



17 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer