Honda nieuwe titelsponsor van Japanse GP ondanks F1-vertrek

Honda is eind vorig jaar formeel vertrokken uit de Formule 1. De koningsklasse werd vaarwel gezegd op de best denkbare manier, met de wereldtitel van Max Verstappen in Abu Dhabi. Medewerkers op het circuit lieten weten dat hun hart nog steeds bij de Formule 1 ligt, maar voegden toe dat het 'een beslissing van hogerhand' is geweest. Honda wil alles op de elektrificatie van straatauto's zetten en de Formule 1 zou niet langer bij dat plaatje passen. "Persoonlijk denk ik dat we te vroeg vertrekken, maar goed, dit is een beslissing van het bedrijf en dat moeten we accepteren", liet Masashi Yamamoto in Abu Dhabi aan deze website weten.

De praktijk is echter iets anders. Zo komen de motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri nog steeds uit Japan en zal dat tot en met 2025 zo blijven. Dit is het resultaat van een betaalde deal, die Helmut Marko met de Japanners heeft gesloten. Onderdeel van die deal is ook dat er logo's van de Honda Racing Corporation (kortweg HRC) prijken zijn op de vier Honda-aangedreven bolides.

Het geeft aan dat Honda de koningsklasse nog niet helemaal loslaat en precies dat blijkt ook uit een statement dat Honda dinsdag naar buiten heeft gebracht: "Honda kondigt aan dat het merk officieel is bevestigd als titelsponsor van de Japanse Grand Prix 2022. De titel van de race zal zijn: Formula 1 Honda Japanese Grand Prix", valt in de persverklaring te lezen. Het circuit van Suzuka is zoals gezegd eigendom van Honda.

Formule 1 wil Honda graag in het zonnetje zetten

Deze zet toont aan dat Honda de Formule 1 nog niet helemaal de rug heeft toegekeerd, als ook dat er vanuit de Formule 1 veel waardering is. F1 heeft laten weten Honda in het thuisland graag in het zonnetje te willen zetten. In de voorbije jaren kwam dit er door de coronarestricties niet van, waardoor de witte livery - een eerbetoon van Red Bull aan Honda - niet op Suzuka maar op Istanbul Park werd gebruikt.

In het weekend van 9 tot en met 11 oktober moet Honda alsnog de waardering krijgen, waar F1 CEO Stefano Domenicali al op zinspeelde: "Wij hebben aangekondigd dat Singapore Airlines verbonden is aan de race in Singapore, omdat het een belangrijke partner is. Die dingen respecteren we. In Japan - jullie zullen snel vernemen wat Honda gaat doen - willen Honda tijdens dat evenement ook de erkenning geven die ze verdienen na het besluit om officieel met F1 te stoppen." Die erkenning gaat er in het tweede weekend van oktober alsnog komen.

