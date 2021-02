Nieuwe F1-motor voor Red Bull-teams: Wat heeft Honda veranderd?

Honda gaat het (voorlopig) laatste seizoen in als motorleverancier in de Formule 1. Toen het merk uit Minato in oktober 2020 aangaf te stoppen met de koningsklasse dreigde even de spreekwoordelijke nachtkaars voor beide Red Bull-teams. Maar dat lijkt niet aan de orde. De Japanners willen de Formule 1 niet via de achterdeur verlaten en hebben besloten de 2022-motor een jaar eerder te introduceren. De planning werd omgegooid of eigenlijk werd er door Honda juist teruggegrepen op een oudere planning.

'Moeten alle technische kennis inzetten voor F1-vertrek'

"Voordat we met de coronapandemie te maken kregen, wilden we deze motor eigenlijk dit jaar introduceren", legt Toyoharu Tanabe namens Honda uit. "Maar door de lockdown en alle beperkingen van de F1-shutdown, in combinatie met de lockdowns in Europa en vertraging bij de levering van onderdelen, hadden we besloten om de nieuwe motor uit te stellen tot 2022. Toen in oktober 2020 werd aangekondigd dat Honda de sport eind 2021 gaat verlaten, hebben wij de situatie opnieuw bekeken en besloten om toch terug te grijpen op ons eerste plan: de nieuwe motor in 2021 introduceren. Het was een strak schema en zeker niet makkelijk, maar we zijn erin geslaagd om de hele ontwikkeling naar voren te halen."

Het maakt dat de nieuwe Honda-motor dit jaar al in de AlphaTauri AT02 en Red Bull RB16B ligt. "Vanuit Honda hebben we het gevoel dat we al onze technische kennis moeten inzetten voordat we de sport verlaten." Maar wat betekent dat concreet, in welke opzichten moet de nieuwe Honda-motor beter zijn? Allereerst is bekend dat het Japanse merk de problemen met 'clipping' - waarbij een coureur voor het voltooien van een hele raceronde door de energie uit elektrische componenten heen is - heeft aangepakt. Maar volgens de technisch directeur van het F1-project is er meer veranderd. "Het is moeilijk om specifiek te maken waar we de meeste tijd aan hebben besteed. Maar om zowel het vermogen als de betrouwbaarheid van de motor te verbeteren, hebben we veranderingen doorgevoerd aan de ICE, de turbine en ERS. Voor ons derde seizoen met AlphaTauri hebben we bovendien de verpakking en integratie van onze motor in de rest van de auto verbeterd."

Honda tevreden met overdacht intellectuele eigendommen aan Red Bull

In de praktijk moet blijken of dit pakket goed genoeg is om te kunnen wedijveren met Mercedes, maar Tanabe is voorzichtig positief over de eigen progressie. "De resultaten van de testbank passen bij onze eigen verwachtingen. In de races moeten we zien hoe competitief we zijn ten opzichte van de rest." Dat de Red Bull-teams een competitieve motor vanuit Japan krijgen, is overigens niet alleen van belang voor dit jaar. Omdat de doorontwikkeling vanaf 2022 wordt bevroren, dient deze motor als uitgangspunt voor de komende vier seizoenen.

Red Bull heeft een deal met Honda gesloten om de krachtbronnen in eigen beheer te nemen. Een oplossing waar Tanabe best mee kan leven, zo laat hij voorafgaand aan de 'team launch' van AlphaTauri weten. "Ik denk dat dit het juiste is om te doen vanuit Honda, ook als je kijkt naar onze goede relaties met Red Bull Racing en AlphaTauri. En als je bekijkt wat die relaties Honda hebben gebracht. Het past ook bij onze rol in de geschiedenis van de sport, als een belangrijk onderdeel van de Formule 1 in verschillende decennia. In dat opzicht ben ik blij dat Honda beide teams en de sport als geheel op deze manier kan helpen", besluit Tanabe.

