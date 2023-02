Honda door meerdere F1-teams benaderd na nieuws over Red Bull-Ford

Zoals bekend scheiden de wegen van Red Bull en Honda na afloop van het Formule 1-seizoen 2025. Tot die tijd komen alle motoren van Red Bull Racing en AlphaTauri nog wel uit Japan en dit jaar zal de naam Honda ook weer op de vier Red Bull-bolides prijken. Gezien het succes van de huidige samenwerking en de F1-inschrijving van Honda voor 2026 leek langer doorgaan logisch, maar de praktijk is anders. "Wij zijn niet in een positie om te reageren op het besluit van Red Bull om met Ford samen te werken. Maar we staan altijd in contact met Red Bull en bespreken veel verschillende zaken. Uit de dialoog is gekomen dat we onze samenwerking niet zullen verlengen na 2025. Tot die tijd ligt de focus natuurlijk volledig op het behalen van meer succes. Voor 2026 staat nog niks vast, zo simpel is het eigenlijk", laat HRC-president Koji Watanabe aan onder meer Motorsport.com weten.

Wel kwam Honda tijdens de perspresentatie in Japan met een interessante noot over 2026. Honda heeft zich ingeschreven bij de FIA, maar zit formeel nog zonder partner. Watanabe laat echter weten dat er aan interesse geen gebrek is: "Nadat we ons hebben ingeschreven bij de FIA is er al contact opgenomen door meerdere F1-teams." McLaren zou één van die teams zijn, waarover meer in deze analyse. Ook Williams en Aston Martin zouden interesse hebben om in ieder geval de mogelijkheden met Honda te verkennen voor 2026. Toch houdt het Japanse merk zoals gebruikelijk nog een slag om de arm. "Momenteel willen we vooral nauwgezet volgen welke kant de Formule 1 opgaat en zien hoe de dingen zich verder ontwikkelen. Op dit moment is er nog geen concreet besluit genomen binnen Honda over het wel of niet terugkeren in F1. Maar als we puur kijken naar de technologische ontwikkelingen, dan denken we dat meedoen aan F1 ons wel kan helpen."

Dat laatste komt vooral doordat het motorreglement van 2026 aansluit bij wat Honda graag wil. Zo staat een motorisch budgetplafond nu zwart-op-wit om de kosten te drukken en spreekt het technische plaatje eveneens aan. "F1 gaat behoorlijk richting elektrificatie. Als bedrijf is klimaatneutraal handelen het grote doel van Honda en wij denken dat de richting die F1 nu inslaat, past bij onze ambities", vervolgt Watanabe zijn uitleg. "Daardoor hebben we ons in ieder geval als motorleverancier ingeschreven. We zijn erg benieuwd hoe de Formule 1 zich ontwikkelt met een groter aandeel elektrisch vermogen en willen die ontwikkeling nauwgezet volgen. Daardoor hebben we onszelf vooral ingeschreven." Honda behoudt zo de plek aan de gesprekstafel.

Als de inschrijving op termijn daadwerkelijk leidt tot een terugkeer op de grid, dan luidt de vraag ook nog hoeveel geld en moeite Honda zo'n stap gaat kosten. Zo zijn aardig wat Honda-mensen overgestapt naar Red Bull Powertrains en is die kennis door Red Bulls deal met Ford verloren gegaan voor het Japanse merk. "Binnen Honda is er ook veel met mensen geschoven om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen. Maar om de huidige motor goed te laten draaien, hebben we ook nog altijd mensen nodig. Het is een misverstand dat we qua ontwikkeling helemaal niets meer zouden doen. In dat opzicht hebben we in Sakura nog steeds wel voldoende mankracht", geeft Tetsushi Kakuda impliciet aan dat een terugkeer vanaf 2026 operationeel gezien moet kunnen.