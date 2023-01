Andretti en General Motors kondigden donderdag hun plannen aan om met een gloednieuw team in de Formule 1 te stappen. Mocht dit gebeuren dan rijdt het team onder de naam Cadillac. De naam GM was verrassend. Het is niet de verwachting dat de Amerikaanse fabrikant vanaf 2026 een eigen power unit bouwt, dit omdat de inschrijvingstermijn inmiddels is verstreken. GM-president Mark Reuss maakt duidelijk dat er al een overeenkomst is gesloten met een huidige F1-motorfabrikant. "Er ligt een getekende deal op tafel waarmee we kunnen beginnen", zegt hij. "In de toekomst willen we ook onze eigen expertise inzetten." Michael Andretti voegt toe: "Het betreft meer een samenwerking met een andere fabrikant."

Reus en Andretti houden voor zich om welke fabrikant het gaat. Honda is wat dat betreft het meest logisch, al zijn er in een eerder stadium ook al vergevorderde gesprekken met Renault geweest. De Japanse fabrikant trok zich eind 2021 officieel terug uit de Formule 1, maar is achter de schermen gebleven en schreef zich onlangs in voor het motorreglement van 2026. Honda heeft dat los van Red Bull Powertrains gedaan, al kunnen beide merken nog altijd samenwerken. Het woord is nu aan Honda. Wil dat merk relatief kleinschalig meedoen, dan kan Red Bull Powertrains de verbrandingsmotor maken en Honda alleen de elektrische componenten. Maar wil Honda meer een eigen stempel drukken en het groter aanpakken, dan ligt een andere partner voor de hand

Daar komt bij dat Cadillac en Honda al geruime tijd samenwerken op het gebied van elektrische auto's. De twee bedrijven hebben een goede band met elkaar, al wilden de kopstukken daar bij de presentatie geen conclusies aan verbinden. "Wat betreft het elektrische gedeelte hebben we inderdaad een goede samenwerking met Honda", antwoordt Reuss op de vraag of Honda ook hun partner in de Formule 1 wordt. "Maar we knokken juist tegen Honda in de IndyCar Series. Dus er is onderling respect en tegen elkaar vechten op het circuit staat een andere samenwerking niet in de weg. Het is geen probleem. Op de power unit komen we later wel terug."

Andretti pakt door

Andretti keek zoals gezegd ook naar Renault, toen er gesproken werd over 2024. De Franse autofabrikant wil in de toekomst graag klantenteams aan het programma toevoegen, al zijn er met de bestaande teams weinig opties. Red Bull kan vanaf 2026 diens eigen krachtbron van een andere naam te voorzien. De Oostenrijkse formatie werd onlangs in verband gebracht met Ford en Hyundai.

Niet alleen kan GM een samenwerking aangaan met een naam als Andretti, ook krijgt het met een eventuele deelname toegang tot F1-technologie. De stap naar F1 is voor GM dan ook een logische zet. "Ik wilde in mijn carrière in ieder geval graag deze stap maken," zegt Reuss over waarom GM nu wel geïnteresseerd is in de koningsklasse. "Om uiteenlopende redenen was dit eerder niet mogelijk. Dit betrof bijvoorbeeld de leiding, de positie van het bedrijf, de hoeveelheid geld of hoe het gesteld was met de economie. De redenen waren over een langere periode elke keer verschillend."

Andretti wil in ieder geval doorpakken. Inmiddels zijn er al een aantal F1-engineers in dienst genomen en is het bedrijf op zoek naar nog meer personeel. Daarnaast is er ook een technisch directeur aangesteld. De naam van die persoon wordt later bekendgemaakt.