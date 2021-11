Het eerste Formule 1-bezoek aan Losail International Circuit begon voor Honda nog veelbelovend. Max Verstappen, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda mochten allemaal vanuit de top acht aan de race beginnen, terwijl Sergio Perez als elfde moest starten. De race in Qatar draaide echter uit op een krachtmeting met twee gezichten voor de Japanse motorleverancier. De lach kwam bij Red Bull Racing vandaan. Met een zevende en elfde startpositie leek het een lastige race te worden, maar uiteindelijk werden Verstappen en Perez tweede en vierde.

Technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda toonde zich tevreden met het door Red Bull behaalde resultaat. “De eerste Grand Prix van Qatar ooit draaide voor ons uit op een spannende race, waarin beide Red Bull Racing Honda-coureurs veel inhaalden. Max, die een ongelukkige gridstraf kreeg, schoof meteen op naar voren en reed al snel weer op de tweede plaats. Hij finishte uiteindelijk op het podium, terwijl Checo ook een sterke race liet zien door van de elfde naar de vierde plek te komen. We hebben echt alles uit ons pakket gehaald.”

Anderzijds had de Qatarese Grand Prix wat weg van een martelgang voor AlphaTauri. Gasly en Tsunoda begonnen op de tweede en achtste startpositie, maar de tweestopstrategie bleek niet te werken voor de Italiaanse renstal. Daarnaast kwamen beide coureurs ook snelheid tekort tijdens de race, aldus Tanabe. “Voor Scuderia AlphaTauri Honda ging het niet zo goed. Pierre erfde een plek op de eerste startrij door straffen voor anderen, maar zowel hij als Yuki had niet genoeg snelheid en eindigde buiten de punten.”

Honda feliciteert Alonso

“In het algemeen was dit geen gemakkelijk weekend voor ons, maar het resultaat was belangrijk, want Max gaat nog aan de leiding in het WK voor coureurs en Red Bull heeft het gat verkleind met Mercedes bij de constructeurs”, concludeert Tanabe na afloop van het raceweekend dan ook. Honda blijft intussen gefocust op twee afsluitende races van het huidige verblijf in de Formule 1. “We hebben nu een weekend zonder een race, dus we gaan hard werken om onze prestaties te verbeteren voor de laatste twee races van het seizoen. Tot slot onze felicitaties voor onze voormalig Honda-collega Fernando Alonso voor zijn podiumfinish. Hij reed een geweldige race.”

