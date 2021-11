Honda “kan niet geloven” hoeveel motoren Mercedes heeft gewisseld

Honda-klantenteam Red Bull is dit jaar in een felle strijd om de wereldtitel verwikkeld met het fabrieksteam van Mercedes. Bij de coureurs heeft Max Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van Sao Paulo 19 punten voorsprong op Lewis Hamilton, terwijl Mercedes in het constructeurs slechts een puntje meer heeft dan de Oostenrijkse titelrivaal.

In de jacht op beide wereldtitels krijgen Mercedes en Hamilton dit weekend opnieuw een tegenslag te verduren. De Brit krijgt namelijk vijf plekken gridstraf aan zijn broek nadat hij in Sao Paulo is gewisseld naar zijn vijfde verbrandingsmotor van het seizoen. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas heeft dit jaar nog meer exemplaren gebruikt, terwijl ook de coureurs van Mercedes-klantenteams McLaren, Aston Martin en Williams al het maximale aantal van drie toegestane motoren per seizoen hebben overschreden.

Op de vraag of de vele motorwissels bij Mercedes een verrassing zijn voor Honda, antwoordde technisch directeur Toyoharu Tanabe: “Ja, het verrast me wel dat ze week na week de interne verbrandingsmotor vervangen”, aldus de Japanner tijdens de persconferentie op vrijdag. “Ik kan niet geloven wat er aan de hand is en waarom. Maar uit het oogpunt van een motorleverancier is het teleurstellend dat een coureur bestraft wordt voor de krachtbron.”

Honda verwacht geen motorwissels meer in 2021

In tegenstelling tot Mercedes zijn de motoren van Honda dit jaar een stuk betrouwbaarder gebleken. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zijn allebei al naar een vierde krachtbron moeten wisselen dit seizoen, al was dat vooral het gevolg van crashes. Zo raakte de Honda-motor van Verstappen beschadigd bij de crash in Silverstone en moest teamgenoot Sergio Perez van motor wisselen na de startcrash in Hongarije. Tanabe heeft goede hoop dat beide coureurs het de rest van het jaar zonder extra motorwissel uit kunnen zingen met de exemplaren die ze nu nog op de plank hebben liggen.

“Volgens het huidige plan kunnen we de motoren voor alle coureurs managen tot het einde van het seizoen”, waarmee Tanabe tevens bevestigde dat ook de beide AlphaTauri-coureurs het tot en met Abu Dhabi moeten kunnen redden zonder extra motorwissel. “We hebben gedurende het jaar wat ongelukken gehad en daarbij wat motoren verloren, maar op dit moment hebben we voor alle coureurs voldoende exemplaren op de plank liggen.” Gevraagd of hij denkt dat de Honda-coureurs zonder crashes het hele seizoen hadden kunnen volbrengen met drie motoren, antwoordde Tanabe: “Ja, ik denk het wel.”

