Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin

Honda heeft aangekondigd dat het zijn nieuwe Formule 1-aandrijfeenheid aanstaande woensdag tijdens een filmdag van Aston Martin op de Hungaroring zal introduceren.

Na een vertrouwenwekkende Hongaarse Grand -Prijs, waar Aston Martin zijn B-spec AMR26 F1-auto introduceerde met een duidelijke snelheidsverbetering in zowel de kwalificatie als de race, zal Honda zijn vernieuwde motor woensdag tijdens een filmdag van het team op dezelfde locatie introduceren.

Honda had eerder de eerste race na de F1-zomerstop, de Nederlandse GP, aangewezen als het evenement waarop het zijn aandrijfeenheid-updates zou introduceren – de eerste die is toegestaan onder de ADUO-regels v .

Maar het bedrijf heeft nu aangekondigd dat de officiële introductie zal plaatsvinden tijdens de F1- -op de Hungaroring, nog vóór de eerste F1-sessie in Zandvoort op 21-23 augustus.

“In Hongarije hebben we het team ondersteund bij de integratie van de krachtbron. We hebben ook essentiële gegevens kunnen verzamelen, die ons zullen helpen bij de voorbereiding op de volgende race,” aldus Shintaro Orihara, Honda’ , trackside general manager en hoofdingenieur.

“We zetten nu de belangrijke stap om onze krachtbron met nieuwe specificaties in Nederland te introduceren.

“Maar eerst, tijdens de filmdag op woensdag, zullen we de nieuwe motor voor het eerst in de AMR26 laten draaien, voordat de zomerstop begint.”

Shintaro Orihara, algemeen manager en hoofdingenieur van Honda Racing Corporation Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Stroll leidde Aston Martin naar de 13e plaats in Boedapest, direct voor teamgenoot Fernando Alonso, die zich voor het eerst dit jaar plaatste voor Q2. Met deze prestaties presteerde Aston Martin beter dan Cadillac, Williams en Haas.

“Ik denk dat het een goede stap vooruit was, zowel in de kwalificatie als in de race, dus ja, een nieuwe uitgangsbasis om mee te werken voor de tweede helft van het jaar,” zei Alonso.

“De correlatie is goed en de prestatiewinst is er, precies zoals we hadden verwacht. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen met deze nieuwe auto. Het is een compleet nieuwe auto, een nieuw concept, dus er valt misschien nog meer te halen op het gebied van afstelling, optimalisatie en dat soort zaken.

“De volgende race vindt ook plaats met de motorupgrade; het wordt een interessante test in Zandvoort om te zien waar we staan en waar we voor kunnen strijden.”

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