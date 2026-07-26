Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin
Honda zal zijn nieuwe F1-motor woensdag tijdens een filmdag van Aston Martin op de Hungaroring testen
Honda heeft aangekondigd dat het zijn nieuwe Formule 1-aandrijfeenheid aanstaande woensdag tijdens een filmdag van Aston Martin op de Hungaroring zal introduceren.
Na een vertrouwenwekkende Hongaarse Grand -Prijs, waar Aston Martin zijn B-spec AMR26 F1-auto introduceerde met een duidelijke snelheidsverbetering in zowel de kwalificatie als de race, zal Honda zijn vernieuwde motor woensdag tijdens een filmdag van het team op dezelfde locatie introduceren.
Honda had eerder de eerste race na de F1-zomerstop, de Nederlandse GP, aangewezen als het evenement waarop het zijn aandrijfeenheid-updates zou introduceren – de eerste die is toegestaan onder de ADUO-regels v .
Maar het bedrijf heeft nu aangekondigd dat de officiële introductie zal plaatsvinden tijdens de F1- -op de Hungaroring, nog vóór de eerste F1-sessie in Zandvoort op 21-23 augustus.
“In Hongarije hebben we het team ondersteund bij de integratie van de krachtbron. We hebben ook essentiële gegevens kunnen verzamelen, die ons zullen helpen bij de voorbereiding op de volgende race,” aldus Shintaro Orihara, Honda’ , trackside general manager en hoofdingenieur.
“We zetten nu de belangrijke stap om onze krachtbron met nieuwe specificaties in Nederland te introduceren.
“Maar eerst, tijdens de filmdag op woensdag, zullen we de nieuwe motor voor het eerst in de AMR26 laten draaien, voordat de zomerstop begint.”
Shintaro Orihara, algemeen manager en hoofdingenieur van Honda Racing Corporation
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Stroll leidde Aston Martin naar de 13e plaats in Boedapest, direct voor teamgenoot Fernando Alonso, die zich voor het eerst dit jaar plaatste voor Q2. Met deze prestaties presteerde Aston Martin beter dan Cadillac, Williams en Haas.
“Ik denk dat het een goede stap vooruit was, zowel in de kwalificatie als in de race, dus ja, een nieuwe uitgangsbasis om mee te werken voor de tweede helft van het jaar,” zei Alonso.
“De correlatie is goed en de prestatiewinst is er, precies zoals we hadden verwacht. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen met deze nieuwe auto. Het is een compleet nieuwe auto, een nieuw concept, dus er valt misschien nog meer te halen op het gebied van afstelling, optimalisatie en dat soort zaken.
“De volgende race vindt ook plaats met de motorupgrade; het wordt een interessante test in Zandvoort om te zien waar we staan en waar we voor kunnen strijden.”
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"
Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin
"Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull
"Te veel fouten" – Mercedes geeft toe dat probleem bij start niet de schuld van Russell was
Hoeveel tijd heeft Aston Martin gewonnen met de F1-update voor de GP van Hongarije?
Alonso: F1 GP van Hongarije 'belangrijke' opsteker voor Aston Martin
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties