Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Formule 1
GP van Hongarije
Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin

Formule 1
GP van Hongarije
Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin

"Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull

Formule 1
GP van Hongarije
"Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull

"Te veel fouten" – Mercedes geeft toe dat probleem bij start niet de schuld van Russell was

Formule 1
GP van Hongarije
"Te veel fouten" – Mercedes geeft toe dat probleem bij start niet de schuld van Russell was

Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije

Russell is meer dan ‘teleurgesteld’ na een zware F1-GP van Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Russell is meer dan ‘teleurgesteld’ na een zware F1-GP van Hongarije

Piastri haalt hard uit naar het "onaanvaardbare" incident met Sainz, maar accepteert de strategie van McLaren

Formule 1
GP van Hongarije
Piastri haalt hard uit naar het "onaanvaardbare" incident met Sainz, maar accepteert de strategie van McLaren

Waarom Sainz slechts een straf van vijf seconden kreeg voor het incident met Piastri in Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Waarom Sainz slechts een straf van vijf seconden kreeg voor het incident met Piastri in Hongarije
Formule 1 GP van Hongarije

Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin

Honda zal zijn nieuwe F1-motor woensdag tijdens een filmdag van Aston Martin op de Hungaroring testen

Haydn Cobb Ronald Vording
Gepubliceerd:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Honda heeft aangekondigd dat het zijn nieuwe Formule 1-aandrijfeenheid aanstaande woensdag tijdens een filmdag van Aston Martin op de Hungaroring zal introduceren.

Na een vertrouwenwekkende Hongaarse Grand -Prijs, waar Aston Martin zijn B-spec AMR26 F1-auto introduceerde met een duidelijke snelheidsverbetering in zowel de kwalificatie als de race, zal Honda zijn vernieuwde motor woensdag tijdens een filmdag van het team op dezelfde locatie introduceren.

Honda had eerder de eerste race na de F1-zomerstop, de Nederlandse GP, aangewezen als het evenement waarop het zijn aandrijfeenheid-updates zou introduceren – de eerste die is toegestaan onder de ADUO-regels v .

Maar het bedrijf heeft nu aangekondigd dat de officiële introductie zal plaatsvinden tijdens de F1- -op de Hungaroring, nog vóór de eerste F1-sessie in Zandvoort op 21-23 augustus.

“In Hongarije hebben we het team ondersteund bij de integratie van de krachtbron. We hebben ook essentiële gegevens kunnen verzamelen, die ons zullen helpen bij de voorbereiding op de volgende race,” aldus Shintaro Orihara, Honda’ , trackside general manager en hoofdingenieur.

“We zetten nu de belangrijke stap om onze krachtbron met nieuwe specificaties in Nederland te introduceren.

“Maar eerst, tijdens de filmdag op woensdag, zullen we de nieuwe motor voor het eerst in de AMR26 laten draaien, voordat de zomerstop begint.”

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation

Shintaro Orihara, algemeen manager en hoofdingenieur van Honda Racing Corporation

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Stroll leidde Aston Martin naar de 13e plaats in Boedapest, direct voor teamgenoot Fernando Alonso, die zich voor het eerst dit jaar plaatste voor Q2. Met deze prestaties presteerde Aston Martin beter dan Cadillac, Williams en Haas.

 “Ik denk dat het een goede stap vooruit was, zowel in de kwalificatie als in de race, dus ja, een nieuwe uitgangsbasis om mee te werken voor de tweede helft van het jaar,” zei Alonso.

“De correlatie is goed en de prestatiewinst is er, precies zoals we hadden verwacht. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen met deze nieuwe auto. Het is een compleet nieuwe auto, een nieuw concept, dus er valt misschien nog meer te halen op het gebied van afstelling, optimalisatie en dat soort zaken.

“De volgende race vindt ook plaats met de motorupgrade; het wordt een interessante test in Zandvoort om te zien waar we staan en waar we voor kunnen strijden.”

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Formule 1
GP van Hongarije
Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin

Formule 1
GP van Hongarije
Honda introduceert nieuwe F1-motor tijdens filmdag van Aston Martin

"Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull

Formule 1
GP van Hongarije
"Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull

"Te veel fouten" – Mercedes geeft toe dat probleem bij start niet de schuld van Russell was

Formule 1
GP van Hongarije
"Te veel fouten" – Mercedes geeft toe dat probleem bij start niet de schuld van Russell was
Vorig artikel "Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?" – Max Verstappen "geschokt" na P2 in beschadigde Red Bull
Volgend artikel Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Beste reacties
Meer van
Haydn Cobb

Wolff erkent sterkste F1-motor voor Mercedes, Red Bull is het eens

Formule 1
Formule 1
GP van België
Wolff erkent sterkste F1-motor voor Mercedes, Red Bull is het eens

Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Formule 1
Formule 1
GP van België
Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België

Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Waarom echte rangorde in F1 pas vanaf Barcelona duidelijk wordt
Meer van
Aston Martin Racing

Hoeveel tijd heeft Aston Martin gewonnen met de F1-update voor de GP van Hongarije?

Formule 1
GP van Hongarije
Hoeveel tijd heeft Aston Martin gewonnen met de F1-update voor de GP van Hongarije?

Alonso: F1 GP van Hongarije 'belangrijke' opsteker voor Aston Martin

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Alonso: F1 GP van Hongarije 'belangrijke' opsteker voor Aston Martin

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Ronald Vording
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Bekijk meer