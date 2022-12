Eind 2020 kondigde Honda aan dat het na afloop van het F1-seizoen 2021 uit de sport zou vertrekken als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. Als reden daarvoor werd gegeven dat het bedrijf zich wilde gaan richten op elektrische straatauto's. Deelname aan F1 viel daardoor niet meer te rechtvaardigen. Er werden afspraken gemaakt dat Red Bull vanaf 2022 gebruik kon maken van het IP van de Honda-motoren en met succes, want onder de nieuwe technische reglementen werden beide wereldtitels gewonnen. Vanaf de GP van Japan keerden de logo's van Honda ook weer terug op de RB18, nadat er in het eerste deel van het seizoen logo's van race-divisie HRC op de motorkap stonden.

De huidige vorm van samenwerking tussen Honda en Red Bull eindigt eind 2025. Daarna wil Red Bull met eigen motoren aan de start verschijnen. Aanvankelijk zou dat gebeuren in samenwerking met Porsche, maar uiteindelijk slaagden beide partijen er niet in om een deal af te sluiten. Dat leidde vervolgens tot geruchten dat Honda en Red Bull vanaf 2026 opnieuw zouden samenwerken aan een F1-motor onder de nieuwe reglementen. De Oostenrijkse formatie lijkt daar open voor te staan, zeker voor het belangrijker wordende elektrische element van de krachtbron. Die hereniging lijkt nu een stapje dichterbij te zijn, want Honda heeft zich formeel bij de FIA geregistreerd als geïnteresseerde motorfabrikant voor de nieuwe motorformule van 2026. Dat heeft Honda Racing-president Yasuharu Watanabe maandag bevestigd.

Honda-terugkeer geen vaststaand gegeven

De aanmelding als geïnteresseerde fabrikant betekent volgens Watanabe overigens niet dat al vast staat dat Honda in 2026 terugkeert in F1 als motorleverancier. "De F1-reglementen van 2026 bewegen richting klimaatneutraliteit", zei Watanabe bij de presentatie van Honda's sportieve plannen voor 2023. "Ook wordt de elektrische component belangrijker. Zowel de klimaatneutraliteit als de elektrificatie is iets wat Honda promoot. Die doelstellingen komen dus overeen. Als racebedrijf hebben we ons geregistreerd als fabrikant, zodat we verder onderzoek kunnen doen." Door de inschrijving kan Honda nu in alle rust evalueren of het in 2026 terug wil keren onder de nieuwe motorformule én in welke vorm dat eventueel gaat gebeuren. Als het Japanse bedrijf zich niet voor de deadline van 15 november had geregistreerd, was deelname al een lastiger verhaal geworden. Bovendien was Honda dan geen onderdeel geweest van formele gesprekken tussen de diverse fabrikanten en de FIA.

Eerder dit jaar vertelde Watanabe al aan Motorsport.com dat Honda de deur naar de Formule 1 altijd op een kiertje heeft laten staan. Een mogelijke terugkeer zou echter pas overwogen worden zodra de prioriteiten voor de divisie met straatauto's op orde zou zijn. "Er zijn denk ik verschillende factoren waar we op moeten letten", antwoordde hij op de vraag wat Honda zou kunnen verleiden tot een rentree. "Toen we besloten dat we F1 zouden verlaten vanwege de massaproductie en de klimaatneutraliteit, werden dat de zaken waar we ons eerst op moeten richten. Als we daarna weten dat we dit kunnen bereiken, dan kunnen we F1 opnieuw overwegen."