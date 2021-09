Honda heeft hoge verwachtingen van nieuwe energy store

De Formule 1 besloot vorig jaar om uit kostenoverwegingen de motoren voor dit seizoen te bevriezen, maar dat betekent niet dat er helemaal niet aan de krachtbronnen mag worden gesleuteld. Elke onderdeel mag per jaar één upgrade ondergaan, het moment waarop die upgrade wordt ingevoerd is aan de fabrikant zelf. Zo heeft Honda afgelopen winter onder andere al een nieuwe interne verbrandingsmotor (ICE) geïntroduceerd, maar tijdens de zomerstop heeft het team vooral ingezet op de productie en introductie van een nieuwe energy store (ES). “Deze nieuwe ES is ontwikkeld in een project dat meerdere jaren in beslag heeft genomen, met als doel verbeteringen in energie-efficiëntie te combineren met een aanzienlijke gewichtsvermindering”, aldus Yasuaki Asaki, de chef van de ontwikkelingsafdeling van Honda F1 Racing. “In wat ons laatste seizoen in de sport zal zijn, is Honda F1 erin geslaagd om de nieuwe ES net op tijd voor de start van de tweede helft van het seizoen te introduceren.”

De nieuwe energie-opslag van Honda is uitgerust met een lichtere, efficiëntere en ultrasterke batterijcel met lage weerstand en werd voor het eerst tijdens de Grand Prix van België gebruikt. Veel eerder dan aanvankelijk het plan was. “Om ons uiteindelijke doel – het verslaan van Mercedes en het winnen van het kampioenschap voordat we de F1 aan het einde van het seizoen 2021 verlaten – te bereiken, hebben we ingezien dat de prestaties verbeterd moeten worden", aldus Asaki. "Het ontwikkelingsplan voor de nieuwe ES werd dan ook aanzienlijk vervroegd: van het oorspronkelijke plan voor een introductie in 2022 naar de introductie tijdens het seizoen 2021.”

Max Verstappen mocht op Spa-Francorchamps als eerste met de nieuwe ES rijden. De Nederlander veroverde er direct pole-position mee, maar de regen op zondag voorkwam een echte test. Die volgde wel een week later met in Zandvoort opnieuw een pole, gevolgd door een comfortabele overwinning. Vervolgens startte Verstappen ook in Monza vanaf de eerste startplek, maar hij kon die race niet uitrijden, vanwege het veelbesproken incident met Lewis Hamilton. Teamgenoot Sergio Perez nam de nieuwe versie in Zandvoort. De voortekenen zijn veelbelovend aldus Honda. De verbetering zit ‘m volgens de Japanners niet alleen in de prestaties, maar ook in het lagere gewicht waardoor Red Bull de balans van de wagen verder kan optimaliseren.

En dat moet resultaten opleveren: niet alleen in de resterende acht races van dit seizoen, maar ook na 2021 als Red Bull Powertrains het motorproject en het intellectueel eigendom van de krachtbronnen van Honda overneemt.