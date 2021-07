Honda F1-topman likt wonden: “Dit kan gebeuren in een titelstrijd”

Na drie zeges op rij en winst in de eerste sprintrace uit de Formule 1-historie zag het er goed uit voor Red Bull Racing en motorpartner Honda. Een clash in de eerste ronde met titelrivaal Lewis Hamilton maakte alles in één klap anders. Ook teamgenoot Sergio Perez kon na zijn knullige spin in de sprintrace geen potten breken, terwijl het bij AlphaTauri eveneens niet van een leien dakje liep. Een moeizame dag voor de beide teams, zo concludeert Honda F1 technisch directeur Toyoharu Tanabe.

“Dit resultaat in de Britse Grand Prix is lastig te slikken”, erkent Tanabe. “Max kende zoals gebruikelijk een goede start maar Lewis raakte hem in Copse. Daardoor crashte Max zwaar in de banden. Het was zeer teleurstellend maar het belangrijkste is dat hij in orde is. Checo kende ook een moeilijke race, startend vanuit de pitstraat na zijn uitvalbeurt in de sprintrace. Inhalen is hier lastig en verkeer kan een probleem vormen. Op een zeker moment reed hij op de tiende plaats maar helaas eindigde hij buiten de punten.”

Bij het zusterteam ging het niet veel beter, concludeert de Japanner: “AlphaTauri had het het gehele weekend al lastig. Pierre moest door een lekke band een extra pitstop maken. Yuki managede zijn race goed en pakte een waardevol punt voor het team door als tiende te finishen.”

De conclusie is eenvoudig: snel vergeten en de aandacht verleggen naar de volgende race: “Dit resultaat is niet wat we gewild hadden maar dit kan gebeuren in een titelstrijd. Dit is echter slechts 1 van de 23 races, er zijn pas 10 wedstrijden geweest. Dat is minder dan de helft van een seizoen. We kijken vooruit en gaan ons best doen. We doen er alles aan om te voorkomen dat we in de toekomst te horen krijgen dat de Britse GP de ommekeer was.”

F1-update: Alles over de crash van Max Verstappen op Silverstone